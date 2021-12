Specchia: “Sbagliato incolpare Spalletti per il pareggio con il Sassuolo”

“L’obiettivo del Napoli resta la qualificazione in Champions League”, con queste parole Paolo Specchia, nel corso del programma “Punto Nuovo Sport Show”, sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, ha commentato il pareggio di Sassuolo.

L’ex allenatore, oggi stimato commentatore tecnico in tv, s’è soffermato poi sulle polemiche che stanno alimentando la rete, tra chi accusa Spalletti per i cambi in corso d’opera e chi, invece, esenta il tecnico partenopeo da colpe specifiche.

“Ogni esperienza, che sia di un allenatore o di un calciatore, deve essere contestualizzata, è sbagliato fare paragoni tra una squadra e un’altra. Un tecnico deve tenere conto di mille aspetti, ci sta che Spalletti, in vantaggio di due gol e in pieno controllo della partita, abbia pensato alla prossima gara con l’Atalanta…”.

Specchia va oltre la gara di ieri e fa una considerazione di carattere più generale, circa le prospettive future degli azzurri.

“Probabilmente la vittoria scintillante contro la Lazio ha in parte ingannato, tenendo conto che la squadra di Sarri attualmente è davvero poca roba. L’obiettivo primario del Napoli, comunque, resta la qualificazione in Champions League!“.

Finale dedicato agli infortuni, frutto probabilmente di un calendario ingolfato e fitto di impegni, tale da non permettere ai giocatori di tirare il fiato tra un impegno agonistico e l’altro, ricaricando le pile.

“È una follia che prima o poi andrà fermata, i calciatori non sono robot, è normale che ci siano così tanti infortuni”.

