Spartak Mosca-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Si avvicina il momento del verdetto finale per il Napoli nella fase a gironi di Europa League. Contro lo Spartak Mosca gli azzurri, infatti, si giocano una fetta importante del loro futuro.

In effetti, sono in testa al girone con 7 punti. Tre in più dei russi, che sono ultimi a quota 4. E se vogliono ipotecare il passaggio del turno già stasera, devono necessariamente fare bottino pieno. Onde evitare di decidere la qualificazione nell’ultima giornata del gruppo.

La squadra partenopea, però, arriva a questa sfida con diverse assenze. Le conviene quindi fare tesoro di quanto successo all’andata, quando i russi si imposero a Fuorigrotta per 3-2.

QUI SPARTAK

Atteggiamento abbastanza coperto quello predisposto da Rui Vitoria, che comunque punta a voler ripetere l’impresa dell’andata, per mantenere vive le speranze di qualificazione. Per farlo e tentare magari di salvare la sua panchina dopo l’ennesimo ko in campionato, si affida al tradizionale 3-4-2-1.

Il tecnico portoghese deve rinunciare a Ponce, Zobnin ed Hendrix infortunati. Tra i pali ci sarà Selikhov, che s’è conquistato la maglia da titolare nelle ultime gare con prestazioni di assoluto livello. Per il resto, terzetto difensivo consolidato, con Caufriez, Gigot e Dzhikiya. A centrocampo, Umyarov e Ignatov favorito su Litvinov. La fase di possesso verrà alimentata costantemente dal lavoro degli esterni: Victor Moses e Ayrton.

In attacco Quincy Promes, autore a Napoli di una doppietta, che sorreggerà il peso del reparto offensivo, e uno tra Bakaev e Larsson, larghi in supporto alla punta Sobolev.

QUI NAPOLI

Emergenza totale per Spalletti, che deve fare di necessità virtù, viste le numerosissime defezioni: Demme (appena tornato negativo), Politano e Zanoli (ancora positivi). Oltre agli infortunati Insigne, Ounas, Osimhen e Anguissa. Niente turover, dunque, in ottica Lazio. Urge pensare esclusivamente alla gara di oggi.

Così, l’allenatore toscano, non avendo tante soluzioni in attacco, è quasi costretto a schierare un terzetto offensivo composto da Lozano, Petagna ed Elmas. L’unica alternativa, Mertens, partirà dalla panchina, pronto a subentrare in corso d’opera. Come del resto i recuperati Manolas e Malcuit.

In difesa, un turno di riposo per Rrahmani, con Juan Jesus che affiancherà Koulibaly. Mentre in porta si rivedrà Meret, diventato ormai portiere di Coppa. Si rivede pure Lobotka in mediana, unico centrocampista disponibile, destinato ad affiancare Fabiàn Ruiz.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPARTAK MOSCA (3-4-2-1): Selikhov; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; V. Moses, Umyarov, Ignatov, Ayrton; J. Larsson, Promes; Sobolev. Allenatore: Rui Vitoria.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabàan Ruiz, Zielinski; Lozano, Petagna, Elmas. Allenatore: Spalletti.

