Spartak Mosca-Napoli 2-1, LE PAGELLE: Lobotka, che disastro. Elmas non basta

Nell’insolita collocazione del mercoledì pomeriggio gli azzurri cercano una vittoria che avvicinerebbe gli ottavi, ma il primo tempo è drammatico e si apre col rigore di Sobolev dopo un minuto, con l’attaccante che firma anche il raddoppio prima della mezzora. Nella ripresa Elmas prova a riaprirla, ma arriva il ko.

Il Napoli è uscito sconfitto per 2-1 sul campo dello Spartak Mosca nella 5a giornata del Gruppo C di Europa League. I moscoviti raggiungono così il Napoli in testa al girone, nell’attesa di capire cosa succederà in Leicester-Legia di domani.

Ecco le pagelle di Spartak Mosca-Napoli:

Meret 6

Viene chiamato poche volte in causa, dei tre tiri in porta dello Spartak due sono le reti, dove l’estremo azzurro può veramente poco. Inoperoso nel secondo tempo.

Di Lorenzo 6,5

E’ uno dei pochi che si salva, corre tanto nella prima frazione di gioco, nella ripresa è ancora più incisivo e trova anche un gol che viene annullato.

Koulibaly 5

Salta a vuoto sul cross di Moses che porta al raddoppio dei russi. Poco lucido e meno preciso del solito.

Juan Jesus 6

Innesca una battaglia con gli attaccanti avversari ogni qual volta si affacciano dalle sue parti. Non rischia molto commettendo qualche imprecisione di troppo ma si mette in evidenza anche con buonissimi interventi.

Mario Rui 4,5

Sul secondo gol subito Moses lo ubriaca senza mezzi termini. Meglio nella ripresa, si riscatta parzialmente con una bellissima azione personale sul gol di Elmas. Finisce facendo il regista.

Lobotka 4,5

Scende in campo vista l’emergenza a centrocampo e subito regala il rigore allo Spartak. Nel resto della partita commette tanti errori banali. Ingenuo.

Dal 78′ Rrahmani SV,

Zielinski 5,5

Non proprio una buona prestazione, forse da premiare l’impegno. Il portiere gli nega il gol con un miracolo nel primo tempo.

Lozano 5,5

Stesso discorso fatto per Zielinski. Corre tanto ma non punge. Se ambisce ad un “club più importante” non può andare a corrente alternata.

Mertens 6

Non incide nel gelido pomeriggio moscovita, ma l’impegno c’è. Si abbassa spesso e sviluppa gioco tra le linee, dando spesso soluzioni.

Elmas 6,5

Nel primo tempo Selikhov gli nega la gioia del gol, nella ripresa riesce a bucare la porta. Peccato che non sia servita per il pareggio. Risulta essere il più attivo e reattivo dei suoi.

Petagna 5,5:

Primo tempo da fantasma, nel secondo tempo lotta come un leone e confeziona l’assist per Elmas che accorcia le distanze.

All. Spalletti 6

Privo degli uomini migliori deve fare di necessità virtù. Nel primo tempo il suo Napoli è poco incisivo e molto sfortunato. Mischia le carte passando alla difesa a 3 sfruttando maggiormente le fasce, gli azzurri diventano padroni del campo ma il pareggio non arriva.

