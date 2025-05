Spalletti: Se ci fosse stato più rispetto, sarei rimasto a Napoli.

In uscita il libro autobiografico del CT della Nazionale, Luciano Spalletti. In cui all’interno, non potevano mancare, pagine dedicate, alle stagioni a Napoli, la vittoria dello storico scudetto. Premettendo subito, che quel traguardo raggiunto, farà sempre parte, della sua storia di allenatore:

“Ho chiuso con il passato, ma Napoli e i napoletani non saranno mai il mio passato. Sono andato via perché non avevo più voglia, di sostenere questo conflitto caratteriale, con un imprenditore capace, a cui la città deve tanto, ma con un ego molto grande, forse troppo forte”

Tanti gli aneddoti su Aurelio De Laurentiis, che Spalletti chiama il sultano, nel suo racconto, come quando gli veniva imposto lo spostamento dell’albergo, in ritiro:

“Il Presidente era quello che metteva la ceralacca sulle cose. Ero stanco di fare battaglie per ogni questione, che fosse dare una maglia ai giocatori per i loro figli, al dover cambiare albergo per ogni disparato motivo. Anche in questo il Sultano sapeva sorprenderci, come quella volta, quando arrivo’ la Juventus, ci venne comunicato che dovevamo cambiare casa. Il nostro albergo abituale era in Corso Vittorio Emanuele II, veniamo dirottati in centro, scomodo per raggiungere lo stadio. Questo può far nascere dubbi sui calciatori, tipo che sulle nostre abitudini, comandino gli avversari. Quell’anno questo cambio forzato, si verificò altre volte”

Luciano Spalletti, nel suo libro continua a raccontare le conflittualità, con la presidenza:

“Quell’anno ho dovuto affrontare due battaglie, una contro gli avversari, l’altra con il Presidente, un confronto continuo, a volte al limite dello scontro”

E poi tanti altri episodi, che nel corso del tempo hanno logorato i rapporti. L’epilogo per l’ex allenatore del Napoli poteva essere diverso:

“In tanti mi hanno chiesto, se il Presidente si fosse comportato in maniera diversa, allora la scelta poteva essere un’altra, se sarei rimasto a Napoli. La risposta è si , se ci fosse stato più rispetto umano, più dialogo e più apertura, su cosa ci volesse per continuare a vincere, alla fine sarei rimasto. In ogni caso lo ringrazierò sempre, per avermi permesso di poter allenare il Napoli”

Questo ed altro sul libro, del tecnico che ha riportato lo scudetto a Napoli, dopo 33 anni, nel momento in cui però, il popolo partenopeo sogna di vivere una nuova storia.