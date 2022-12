Spalletti vs Conte. Analogie di Due Esperienze

Quando non si ha una spiegazione che si fondi già su precedenti, che non fa letteratura dicono quelli bravi, non è cosa opportuna il paragone.

In effetti paragonare due Esperienze, due Vite è un esercizio da circo più che da salotto pedagogico.

La filosofia, però, impone il tentativo. L’Amore per il confronto democratico ed il dialogo, impongono il tentativo. Ci proviamo e sottoponiamo l’esercizio a Diana, Vittoria e Mario e Teresa. Tifosi ideali che “usiamo” come critici di settore. Servirebbe un giudice terzo ma scegliamo di lasciare il giudizio a chi leggera’.

Proviamo quindi a cercare quelle analogie che facilitano il dato.

A chi somiglia il Napoli 5.0, il Napoli di Spalletti?

A chi somiglia la Famiglia di oggi? A quella di ieri ed il comportamento da adottare può essere lo stesso?

Spalletti per questo Napoli è uomo moderno e giusto?

Nelle ultime settimane si è fatta largo una similitudine.

Il Napoli 5.0 come la prima Juventus di Conte.

Troppo distanti nel tempo le due compagini?

Troppo diverso e distante l’ambiente di Torino sponda Juve e Napoli? Sono trascorse poche stagioni ed il calcio come la vita è diverso. Analogie ne abbiamo però e proviamo a far un gioco di similitudini.

Analogie che però, non possiamo riportare alle città ed alle stagioni, ci riferiamo perciò ai tecnici.

Luciano Spalletti ed Antonio Conte.

Tecnici di respiro europeo e già intestatari di curriculum che danno lustro e gran dignità.

Abnegazione massima. Lavoro costante. Dedizione al particolare.

È un mantra. Un comandamento fatto di poche ma inderogabili leggi.

Serietà oltre ogni altra caratteristica.

Dobbiamo ammettere a Spalletti e Conte di aver nel proprio cilindro, il comandamento del “concentrati tutti e sempre”.

Esserci.

Presenti.

Adulti.

Fa così un vero Esempio.

Detta la linea con il suo comportamento. Interviene per raddrizzare la rotta quando serve.

Giusto, autorevole e mai autoritario.

Serio e giusto, direbbe Julio Velasco.

È tempo di capire se il Napoli 5.0 e la giovane Caterina hanno colto il messaggio.

Siamo fiduciosi.

