Spalletti: “Vogliamo la qualificazione. Le difficoltà servono, si diventa straordinari”

Luciano Spalletti ha animato la vigilia del match di di Europa League di domani contro lo Spartak Mosca. Con la solita franchezza che ne contraddistingue le dichiarazioni, l’allenatore del Napoli non si lascia certamente abbattere dalle tante assenze che hanno colpito gli azzurri, compresa l’ultima, quella di Lorenzo Insigne.

Ma il tecnico toscano non si lamenta. Anzi, trae nuova linfa dalle difficoltà che stanno angustiando la squadra. “Le difficoltà aiutano le persone normali ad avere un destino straordinario. Aspettavo con una certa impazienza questi colpi di difficoltà. Anche quando va tutto bene, bisogna sempre essere pronti. Abbiamo una rosa ampia specie in attacco, è il momento di sfruttarla al meglio. Ci faremo carico ognuno per un pezzettino di questa responsabilità per far bene”.

I dubbi là davanti

Mancherà ovviamente Osimhen, finito sotto i ferri dopo le fratture multiple al viso riportate domenica. “Spero di averlo nella partita contro il Milan, ci credo perché i medici mi hanno detto che l’intervento non mi vieterà di recuperarlo tra 3-4 partite“.

L’infortunio del centravanti nigeriano apre le porte al ritorno in pianta stabile tra in titolarissimi di Mertens. “Un giocatore importante, ci ha messo qualche giorno in più a causa dell’operazione. È una delle soluzioni che ci restano, da valutare anche in base al doppio impegno settimanale”.

Spalletti comunque preferisce pensare alla gara coni russi, che potrebbe già garantire agli azzurri il passaggio alla prossima fase. “Il primo livello del calcio russo è uguale al nostro. Dunque grande rispetto per lo Spartak ma noi vogliamo portarla oltre la questione qualificazione e vorremmo chiuderla qui. Vincendo…”.

Riflessioni su San Siro

L’Uomo di Certaldo torna poi sulla sconfitta con l’Inter. Nel immediato dopo partita, per commentare la prima sconfitta in campionato della sua squadra, Spalletti aveva fatto riferimento al coraggio. “Quando parlavo di mancato coraggio mi riferivo a un momento particolare della gara. Abbiamo trovato una squadra fortissima e in salute, che Inzaghi fa giocar bene. Nella fase centrale abbiamo perso un po’ il controllo. Ma poi c’è stata la grande reazione sul 3-1 e non è da tutti. Quando loro ci sono saltati addosso dovevamo fare qualche giocata più coraggiosa. Ci siamo accontentati di buttare qualche pallone in fallo laterale per spezzare il loro gioco. E invece serviva fare qualcosa in più”.

Entrando maggiormente nel dettaglio, appare evidente cosa si aspetti domani dai suoi calciatori. “Anche io sono curioso di vedere la reazione dopo la partita con l’Inter. Quando hanno cominciato l’assalto era lì che la risposta doveva essere differente. Quanto sei feroce quando vai a prenderli e quanto sei capace di essere qualitativo quando ti vengono a prendere. Comunque sia parliamo di una sola sconfitta, diamogli il giusto peso. Dalle facce che vedo in allenamento sento che le reazioni sono quelle giuste”.

