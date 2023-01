Spalletti: Vittoria da squadra matura.

Spalletti: Squadra matura. Consapevole il tecnico del Napoli, delle difficoltà della partita contro la Salernitana, a fine gara elogia il modo con cui è arrivata la vittoria.

Non è soddisfattissimo dei ritmi di gioco, in conferenza stampa post gara, esprime il suo pensiero:

“Queste partite possono essere condizionate dall’entusiasmo, dalla sufficienza. Bisogna gestirle in una maniera corretta da un punto di vista mentale, soprattutto giocare bene a pallone tenendo un ritmo corretto”

Ritmo, ritmo, ci vuole il ritmo…lo ripete tre volte Luciano Spalletti, sottolineando come questo aspetto della sua squadra sia mancato, soprattutto nei primi 45 minuti:

“Nel primo tempo non trovavamo spazi, rischiavamo di subire una ripartenza. Abbiamo creato un paio di occasioni, poi nel secondo tempo hanno fatto benissimo, rimanendo sempre in equilibrio in maniera corretta. Durante il primo tempo bisognava velocizzare le giocate”

Quegli ultimi dieci secondi del primo tempo, dove lei urlava e trovate il gol, è più tecnica o mentalità ?

“È un po’ tutto, è una giocata che riesce a creare un insidia nella difesa avversaria. Poi nel secondo tempo dopo essere passati in vantaggio, abbiamo gestito bene”

Una vittoria che porta il Napoli a girare a 50 punti il girone di andata, numeri che quasi mettono paura:

“Avevamo bisogno di questa vittoria per dormire bene stanotte. Era una partita insidiosa e Nicola l’aveva preparato bene. Noi 50 punti li abbiamo fatti meritatamente e ce li teniamo stretti. Abbiamo due punti in più rispetto a l’anno di Sarri, sono due gironi di andata straordinari”

Di Lorenzo ha parlato della responsabilizzazione che il Mister ha trasmesso alla squadra, soprattutto al Capitano. Il tecnico azzurro non ha dubbi sulla sua scelta:

“Di Lorenzo sarebbe stato capitano con chiunque, persona e professionista incredibile, per come parla con i compagni, per come si impegna in ogni allenamento. Lui è il Capitano che indica da che parte si va e come si va”

Complimenti al singolo, soprattutto al numero 1:

“Se bisogna fare dei complimenti a qualcuno singolarmente, oggi vanno fatti a Meret. Dopo un’ora e venti che era fermo sotto la pioggia, quasi mai impegnato, si è fatto trovare pronto. Aveva anche qualche linea di febbre stanotte, non è facile entrare subito nel vivo del gioco, segno di una grandissima concentrazione. Anche Elmas molto bene, per alzare troppo il volume del gioco, a volte perde un po’ di pulizia”

Non entra nel merito della penalizzazione alla Juventus, non è il suo compito. Il traguardo dei 50 punti però non lascia dubbi sugli obiettivi del suo Napoli:

“50 punti sono tantissimi, ma dobbiamo farne altri 50, dietro abbiamo avversari fortissimi. Ogni partita che verrà sarà sempre più difficile, oggi abbiamo vinto da squadra matura. L’occasione che abbiamo davanti è irripetibile”

Tutti consapevoli dell’ unicità di questo 2023, nulla può essere lasciato al caso. Quella parata di Meret che sbatte sul palo è il segnale evidente, che nemmeno un finale, che poteva essere scorbutico da affrontare, può intromettersi in questo Nap

