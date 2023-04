Spalletti, una “carezza” ai ragazzi

Per la prima volta, il Napoli 5.0 è andato al tappeto. K.O. netto. Una sberla potente in viso. A Milano con l’Inter ed in casa con la Lazio di Maurizio Sarri, si era più che altro trattato di match alla pari e persi ai punti. Questa volta no. Il Milan ha vinto nettamente. L’incontro è stato a senso unico. Nulla è compromesso per carità, anzi. Il distacco resta abissale ed il titolo è questione di tempo. La squadra sarà acclamata e la città, nonostante il clima di guerra fredda, festeggerà il titolo. Almeno ci auguriamo sia davvero festa di popolo e non di qualche ricca minoranza. Ci siamo capiti.

Quel che ha di diverso la settimana napoletana in corso, sta nell’accettazione di quanto accaduto, nella comprensione del come e nella gestione della ripresa. Se non si trattasse di Pallone, sarebbe il Pnrr. Il piano di ripresa e resilienza.

Cose da lettino e psicoanalisi, il calcio per fortuna è cosa popolare e molto più semplice.

Ai ragazzi servirà una “carezza”. La carezza del mister. Dell’uomo esperto e navigato. Serve ricordare ai più che il Napoli 5.0 è una formazione di giovanotti terribili. I più alla loro prima esperienza a certe altezze. Le cadute possono accedere anche per chi spinge tanto forte.

Per questa volta, sarà opportuno, mettere da parte il pallone, la lavagna e la tattica e privilegiare il rapporto umano. In conferenza post gara, Capitan Di Lorenzo, era apparso un ragazzino deluso e frastornato. Il colpo è stato forte. Per fortuna, venerdì c’è il Lecce al via del mare. Avversario non morbido ma comunque gestibile. Affamato di punti salvezza ma pur sempre di lontana e diversa categoria. Eppure all’andata aveva fermato il Napoli sul pari ma era una vita precedente.

Una carezza per i ragazzi ed una carezza all’ambiente. Spalletti si fa zio buono. Uomo sapiente. A Lecce la corsa per il tricolore riparte e dovrà ritrovarsi lo spirito affamato e vigoroso dei ragazzi terribili.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati