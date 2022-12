Spalletti, Un Agenda con appuntamento Scudetto!

La Repubblica ha fatto il punto sul programma di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, per il ritiro in Turchia

: “Appunti di lavoro, parte seconda. Luciano Spalletti ha riempito il suo virtuale taccuino di idee e propositi da attuare alla ripresa del campionato contro l’Inter. È stato lui a dettare l’agenda poco prima della partenza della Turchia: «La sosta ci consentirà di lavorare a nuove soluzioni per diventare una squadra più forte»”.

Spalletti, Sull’ agenda anche l’idea Osimhen-Raspadori

Secondo quanto riportato sempre da La Repubblica, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, avrebbe intenzione di provare la coppia Osimhen-Raspadori in attacco per avere un’alternativa in più:

“Una delle tentazioni è sicuramente Osimhen e Raspadori in tandem. Il centravanti “fisico” che va in profondità e l’attaccante versatile: la miscela potrebbe funzionare alla perfezione. L’ex Sassuolo ha fatto il centravanti ( al posto proprio del numero 9) ma potrebbe dialogare tranquillamente con il capocannoniere azzurro piazzandosi alle sue spalle. Prove tecniche di una nuova coppia-gol. Perché il 4-2-3-1 è stato accantonato frettolosamente dopo il pari con il Lecce a favore del più collaudato e vincente 4-3-3, ma Spalletti è pronto a perfezionarlo per introdurlo come soluzione ulteriore nella lotta scudetto”. sempre!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati