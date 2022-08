Spalletti sulla Champions: “Squadre fortissime…”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, dopo aver visto uscire dall’urna di Nyon, per il sorteggio di Champions League che riguarda la fase a gironi., ha commentato, sul sito ufficiale del calcio Napoli, alla sua maniera, le tre avversarie degli azzurri, Liverpool, Ajax e Glasgow Rangers. Ecco le parole del tecnico, sul sorteggio Champions

“Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare che anche loro non sono poi così contenti di aver beccato il Napoli. È venuto fuori un girone molto duro, come del resto lo sono quasi tutti. Dare le percentuali di possibilità del passaggio del turno è un gioco complicato. La cosa più importante è farci trovare all’altezza della competizione per Club più prestigiosa del pianeta. Che poi essere all’altezza significa allo stesso tempo aumentare le possibilità di andare avanti”.

.RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati