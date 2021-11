Spalletti sul gruppo: “Non ci sono timidezze, serve forza e determinazione”

Luciano Spalletti non ha potuto contenere la gioia in conferenza stampa per la grande prova del suo Napoli, che ha rifilato ben 4 rei al Legia Varsavia, conquistando il primo posto nel girone C dell’Europa League.

Queste le dichiarazioni del tecnico toscano: “Nel secondo tempo è venuta fuori la qualità dei calciatori, anche di quelli che sono entrati nella ripresa. Ancora una volta quello che entra dopo, in 20 minuti, fa la differenza…”.

L’Uomo di Certaldo poi ha aggiunto: “È chiaro che abbiamo visto tante cose belle questa sera, dove poi si ritrova la qualità della nostra città. Gli va dato onore ai ragazzi che sono venuti a vederci qui e meritano quelle risposte. Ho abbracciato tutti i miei ragazzi perché hanno fatto un grande secondo tempo, sempre con la testa sul pezzo. Si aveva il dubbio di giocare una gara con delle assenze, invece hanno mandato un grande segnale e questo è tanta roba per tutto il Napoli e per la città che vive insieme a noi l’avventura di questa stagione…”.

Finale dedicato al concetto di gruppo, nonchè al modo attraverso il quale si fortifica l’unione di intenti all’interno dello spogliatoio: “Ho avuto risposte da tutti quelli che sono entrati questa sera. Mertens e Zielinski sono due che riescono a prendersi da soli quello che meritano, battere un rigore in un contesto del genere non è facile. Sono le non timidezze che questi calciatori devono avere, non ci sono timidezze quando si arriva a giocare, serve forza e determinazione. Questa è una competizione che diventerà bellissima e noi nelle cose belle bisogna starci, non bisogna venirne fuori. Questa è una rosa fatta per giocare insieme, sono tutti adatti per giocare tutti insieme. Non al posto del compagno, ma al fianco del compagno. Non sono quelli che ti dicono come devi fare, ma ti fanno vedere come fare per stare in gruppo. Per questo gli faccio i complimenti“.

Francesca Corizza

