Spalletti sul campionato risponde così: “A casa mia si dice riborda o ritonfa?…”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, tra le tante domande poste dai giornalisti, in conferenza stampa,sulla gara contro l’Atalanta di Gasp, ha così risposto sulla conquista del titolo:

Quando potremo pensare di mettere le mani sullo scudetto?

“Dalle mie parti si dice “riborda o ritonfa?” (ride, ndr). Sarà possibile pensarlo quando nessuno potrà prenderci e le cose non stanno ancora così. Dobbiamo fare ancora tante partite di un livello importantissimo. Contro la Lazio la squadra ha giocato una prestazione importante. Domani dobbiamo sbrogliare una situazione non facile, dobbiamo portare la vittoria a casa. Vogliamo sentirci fieri nel comportamento e nel modo di fare che è giusto porre in essere quando giochiamo davanti alla nostra gente”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati