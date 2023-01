Luciano Spalletti tiene banco nella conferenza stampa pregara, approfondendo alcuni degli spunti tattici che potrebbe offrire la partita contro la Roma.

Dovrò far liberare Lobotka dalla marcatura di Pellegrini. Poi dobbiamo stare attenti anche a Dybala, bravo ad innescare Abraham, El Shaarawy e gli altri. Inoltre, Pellegrini e Dybala sanno calciare bene in porta. Dobbiamo aggredire subito quando perdiamo palla. I miei giocatori? Agire sulla loro testa è semplice perché tutti preparati e sanno cosa fare, non corriamo rischio di essere meno attenti e pignoli. Se qualcuno si lasciasse cullare, vedendo la Roma e Mourinho capirebbero subito cosa fare. La pazienza servirà per non perdere troppi palloni sulla trequarti, qualcuno sarà inevitabile ma dovremo palleggiare in sicurezza o perderli dietro la linea e non sui piedi per non essere sbilanciati”.

L’allenatore del Napoli è consapevole dei punti di forza dela squadra giallorossa.

“Trae risultati dai calci piazzati e noi lo sappiamo. Noi conosciamo loro e loro conoscono noi, sappiamo qualità e caratteristiche e dovremo essere bravi a mettere dentro le nostre caratteristiche”.

In estate nessuno avrebbe mai previsto gli azzurri in testa con un distacco sulle inseguitrici così grande.

“Noi non ci ritenevamo inferiori a nessuno, abbiamo cominciato a lavorare parlando di squadra che doveva migliorare la posizione del campionato precedente, si lavora così. La società per prima ha indicato il percorso per soddisfare i tifosi, siamo partiti e durante il viaggio dobbiamo far bene passo per passo, senza farci distrarre dai panorami perché ce ne sono tanti ma poi si inciampa e si finisce come me con infortuni”.

L’uomo di Certaldo si sofferma poi su alcune delle sue individualità.

“Rrahmani, Lobotka, Lozano e Politano hanno fatto quello che dovevano, Zielinski sempre preciso e tecnico, Elmas ha ritrovato le sue qualità. Sono contento di tutti, Gollini? Molto forte, ha avuto un momento di flessione perché da un titolarissimi lanciato per grande squadre s’è ritrovato a doversi sedere in panchina, quindi deve ritrovare tranquillità”.

