Spalletti su Roma-Napoli: “Partita fra le più belle del calcio europeo”

Luciano Spalletti sorride alla Roma e Mourinho, evita ogni polemica e si concentra sulla sfida, alla quale da’ il giusto peso, caricando i suoi ragazzi

“Questa è una partita fra le più belle del calcio europeo non solo italiano, la guardano tutti. Importante perché ti fa capire come proseguire nel percorso. Dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare, dobbiamo continuare a farlo con ancora più qualità e velocità. Loro hanno questa capacità di incidere coi calci piazzati. Dipenderà da quanto gliene concedi. Se terremo più palla magari corriamo meno rischi”.

Sorride ancora Spalletti osservando il cammino e l’avversario:

“Dopo tante partite ben fatte ora arriva addosso Mou il super allenatore. Non so se loro penseranno a cosa sa fare il Napoli. Noi dobbiamo pensare a noi, non alla Roma. Poi è chiaro che lui è di quelli tremendissimi”. Sul rapporto personale: “Difficile per me non apprezzare il lavoro dei miei colleghi. Io le partite le vedo tutte e prendo qualcosa anche dalle partite di C. Più sali trovi genialità in panchina e in campo. E José è fra questi. Percepisco che mi saluta come un amico e io faccio altrettanto”. E sulla strategia concede solo un… “ci può stare modificare qualcosa dentro la sfida Più attenzioni anche a cosa fanno gli altri, ma si va per la nostra strada. Col nostro modo di stare in campo”

