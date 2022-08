Spalletti su Kwara: “ Classe ed estro…”

Il tecnico Luciano Spalletti, nella sua analisi di fine gara, non nasconde la certezza che Kvaratskhelia, puo’ ritenersi il miglior acquisto fatto in questa sessione di mercato dal Napoli.



Esaltando l’ennesima prova del Georgiano, condita da estro e fantasia, oltre che mostrare grande personalita’, viste anche le entrate “dure” degli spagnoli, non tirandosi mai indietro, anzi sfidando a forza di dribbling ubriacanti, l’intera retroguardia del Maiorca, e per poco non regala, da quasi metà campo, un gol di altri tempi, uscito di poco sopra la traversa

Queste le parole del tecnico, rilasciate a fine gare, ai microfoni di Sky prima, e della radio ufficiale del Calcio Napoli poi, su Kvinca Kvaratskhelia

Dichiarazioni rilasciate alla radio ufficiale

Kvara? aveva una botta nel fianco ma è stato bravo, voleva restare in campo. fa vedere le sue intuizioni nello stretto, se gli vanno addosso forte riesce con classe ed estro ad andare via. sa fare anche gol col tiro a giro…”.

Dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky

A Sky dopo gara: “ Kvaratskhelia ha offerto una prova più che sufficiente: ha capacità di saltare l’uomo, anche se è stato sfortunato in alcune situazioni”.

