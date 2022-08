Spalletti su Kim: ”Difensore di livello…”

Spalletti, tecnico azzurro, ieri ha potuto far conoscere, ai tifosi partenopei, il difensore coreano Kim Min Jae, proveniente dal Fenerbaçhe, al debutto in maglia azzurra, disputando a mio avviso, una prova certamente di buon livello, mostrando personalità’ carattere e forza fisica davvero impressionante.

Diciamo che, in chiave prospettica, mostra ampi margini di miglioramento, ora tutto passa alla fase di ambientamento al campionato italiano, anche se va sottolineato, che il coreano, sia già pronto sotto il piano squisitamente mentale. Un impatto comunque, piu’ che positivo, come a dire, se son rose fioriranno, anche se il tecnico azzurro, non lesina complimenti anche ai microfoni di Sky e radio Ufficiale per il difensore coreano.

Ed è proprio il tecnico di Certaldo, che a fine gara, ne sottolinea il buon impatto alla gara, oltre che confermando le doti in precedenza elencate, in possesso del coreano, definendolo un “difensore di livello, capace di sostituire un Totem come Koulibaly.”

Vi riportiamo le dichiarazioni del tecnico azzurro, rilasciate ai microfoni di Sky prima e della radio ufficiale del Calcio Napoli poi, sul difensore coreano Kim

Dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky:

“Kim ha giocato bene, ha fatto vedere fisicità, reattività e bravura tecnica con piedi”

Dichiarazioni rilasciate alla radio ufficiale del Calcio Napoli

Kim? “E’ già pronto, ha spessore fisico e caratteriale e di personalità. E’ un difensore di livello per sostituire un totem come Koulibaly.”.

