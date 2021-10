Spalletti: “Stessa mentalità per Europa League e campionato”

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, Luciano Spalletti ha animato il prepartita con il Legia Varsavia. Tanti i temi toccati dall’allenatore toscano, dal campionato all’Europa League, passando per il rapporto con i suoi giocatori e l’ambiente partenopeo.

L’uomo di Certaldo è partito, però, da una considerazione abbastanza semplice. “Questa gara è decisiva, se non vinceremo sarà difficilissimo restare nella competizione. Dovremo essere attenti e motivati. Ci potrebbe essere un rafforzamento a quella mentalità da portare nel campionato, da squadra tosta che dà continuità ai risultati. La cosa più importante è che abbiamo una rosa che ce lo consente: ho un numero di calciatori di livello top per stare dentro questa competizione…”.

Da questo punto in avanti, l’allenatore del Napoli è stato un fiume in piena. Soffermandosi innanzitutto su quei giocatori che finora hanno giocato meno, e che invece domani potrebbero trovare una maglia da titolare. Facendo, tuttavia, una premessa fondamentale alla base delle sue scelte. “Parlare di turnover è offensivo per questi calciatori qui. E’ un modo di dire che va cambiato. Non è corretto, va intaccare il livello di professionalità dei calciatori. Non parlo di turnover ma di passare il turno, che è diverso. Noi abbiamo una rosa che ce lo permette. Io scelgo dei titolari che sono adatti per giocare questa partita qui...”

Cambiano mediana e prima linea

“Mertens gioca perché si fa turnover? No, Mertens gioca perché è un altro titolare. Ci permette di avere più formazioni titolari. E’ importante perché si ha bisogno di certezze, di leader per ambire a fare grandi risultati. Lui è uno di quelli a cui piace prendersi responsabilità. Eravamo lì ad aspettarlo e averlo recuperato ci fa piacere, così come aver recuperato Demme e Lobotka. Avere a disposizione molti elementi della rosa ci permette di sopperire ad esempio al problemino che ha Zielinski, che non sarà della partita. Resta fuori per precauzione per non averlo a rischio per Roma, a Roma ci sarà. Sono queste le cose che possono fare la differenza nella lunghezza del campionato. Dall’inizio o durante, Mertens sarà della partita, si vedrà in campo. ia per un motivo che per un altro abbiamo le caratteristiche sia con Petagna che con Mertens per creare pericoli agli avversari: uno per le qualità nello stretto, l’altro perché è capace di trasformare anche una palla randellata in un pallone giocabile“.

Spazio a Juan Jesus

“Juan Jesus può fare il terzino sinistro, seppur con altre caratteristiche. E’ veloce, sufficientemente resistente per fare anche delle scorribande in fascia. Io mi prendo sempre tutto il tempo per fare la formazione, ma può essere che ci sia Juan Jesus in quella posizione. Si fanno delle valutazioni complessive insieme a tutto lo staff. Visto che ci sono tante partite ravvicinate, si tira dentro al dialogo anche il dottor Canonico e il dottor De Luca, persone che hanno qualità per darci una mano da un punto di vista medico e scientifico, per valutare le fatiche da fare e altre cose. Si mette così giù una squadra per vincere la partita, visto che noi vogliamo vincere la partita“.

Non esiste nessun “caso” Lozano

Con la franchezza che ne ha sempre caratterizzato le interviste, Spalletti ha voluto fare qualche precisazione sul presunto “caso” Lozano, uscito dal campo contro il Torino con una espressiona a metà tra il sorpreso e l’infastidito.

“Si esagera un po’. Fino a quel momento lì avevamo bisogno di determinate qualità per portare a casa il risultato e lui è stato protagonista nei minuti che ha giocato. Poi la situazione cambia, ci sono cinque sostituzioni e loro hanno cominciato a scodellare palloni in area che prima non arrivavano. Lui ha giocato mezz’ora, era un po’ dispiaciuto ed è comprensibile. Ma è bastato venire al campo per vedere come ha reagito, come stava nel gruppo, come ha condiviso la vittoria con tutti. E’ tutto a posto. Se uno ha ben chiaro quello che deve essere l’obiettivo diventa tutto più facile. Si sta al Napoli per vincere le partite. E se si riesce a vincere le partite abbiamo chiuso il cerchio, facendo il massimo. Ci sono anche calciatori che non giocano da più partite, poi ci sono i ruoli, le competenze...”.

Nessun acredine, insomma, verso il messicano. Ma soltanto scelte tecnico-tattiche funzionali a preservare il benessere della squadra. Fuori e dentro il terreno di gioco.

Così Spalletti spiega con dovizia di particolari il cambio di domenica.

“Nelle cinque sostituzioni può succedere di essere sostituiti pur subentrando, si può rimetter mano anche su quanto fatto prima. Poi è chiaro che vado a spiegarglielo come mai l’ho fatto. C’era bisogno di un calciatore con caratteristiche differenti dalle sue. Serviva un po’ di fisicità e far passare quei 5 minuti che erano pericolosi. Dovevamo mantenere il risultato, non pensare a imbastire un contropiede o fare cose di qualità. Gliel’ho spiegato e lui ha fatto vedere negli allenamenti il campione che è, andando ad impegnarsi, stando nel gruppo e divertendosi. Se si riescono a fare allenamenti che a loro piacciono da un punto di vista di comportamenti si acchiappa entrambe le cose: la qualità dell’allenamento e l’entusiasmo del calciatore nel svilupparla“.

La passione del pubblico di Napoli

“Quest’entusiasmo che ho trovato da avversario quando sono venuto qui stia ripartendo. Nelle ultime partite, vivendo lo stadio, l’ho trovato così. Se lei fosse un calciatore o l’allenatore del Napoli questa percezione la subirebbe anche senza lo stadio pieno. Quest’amore, quest’affetto dei tifosi del Napoli nei confronti della squadra siamo costretti ad assorbirlo ugualmente. Quella scarica, come i boati nell’ultima partita, sono un’ulteriore spinta in più…”.

