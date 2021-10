Spalletti: “Squadra cresciuta mentalmente. Qualche passo in avanti va fatto”

Con la solita sagacia che ne contraddistingue le interviste, Luciano Spalletti ha animato il post partita di Napoli-Torino, ai microfoni di Dazn.

Sorridente come non mai, il tecnico di Certaldo. Nonostante Juric l’avesse preparata davvero bene.

“Lo conosciamo bene, è tosto, forte, sa benissimo caricare le proprie squadre e contro di lui è sempre una battaglia. Il Torino difensivamente è tosto e ben messo“.

Del resto, il ruolino di marcia iniziale in campionato parla di otto vittorie consecutive su otto e gli azzurri che volano in testa alla classifica.

“Non era impossibile sbloccarla, quando ho un reparto offensivo come ce l’ho io le situazioni si creano...”.

Le stagioni girano pure con questo tipo di vittorie, frutto di feroce determinazione, piuttosto che di gioco armonioso e accattivante.

“Secondo me tanto sporca non è come vittoria, era una gara complicata e l’abbiamo fatto per i nostri tifosi che se lo meritano. Riaverli qui e aver gioito insieme è stato importante”.

Protagonisti vecchi e nuovi

Ovviamente, con un Osimhen così diventa tutto più facile per la squadra partenopea.

“È fortissimo e sta attraversando un bel periodo di forma. E poi sta dando importanza a più cose, sta diventando completo”.

Là dietro poi Rrahmani detta legge, dimostrando quanto sia stato giusto promuoverlo in pianta stabile al centro della difesa.

“Si è guadagnato la titolarità, è di livello, deve solo migliorare in fase di costruzione, ma ha fisico, posizione, è disponibilissimo, un bravo ragazzo”.

Un altro che sta sorprendendo per qualità nelle giocate e celerità con cui si è inserito nel gruppo è Anguissa.

“Lasciamolo stare, non ne parliamo. È di altissimo livello, sa fare tutto, deve migliorare nell’imbucare la palla e nella finalizzazione, ma macina chilometri. E poi è un bravo ragazzo e le partite si vincono con le persone per bene, e lui ha questa stoffa qui…”.

Insigne e futuro

Le dolenti note sembrano venire dal capitano, apparso sotto tono, al di là dell’ennesimo errore dal dischetto. Ma Spalletti è uomo di calcio. Sa bene come preservare il gruppo da eventuali polemiche. E le sue parole confortano il folletto di Frattamaggiore.

“Il rigore di Insigne? Vive queste situazioni in base al sentimento che ha per questa maglia, è molto legato. I compagni gli danno forza, lui era dispiaciuto per non aver contribuito all’obiettivo della squadra. Il prossimo rigore lo batte Insigne, quello dopo Lorenzo e quello ancora dopo il capitano…”.

A questo punto della stagione, con un quarto di campionato che è già passato agli archivi, nascondersi per il Napoli diventa complicato.

“Ora tutti si aspettando questo livello. Ho visto la squadra cresciuta mentalmente, sotto il punto di vista fisico e di compattezza. Insigne ha levato una palla in difesa, sono cose che compattano e danno forza. Siamo una squadra di amici che propone un buon calcio, anche se qualche passo in avanti va fatto“.

