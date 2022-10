Spalletti: Siamo l’orgoglio di un popolo intero!

Spalletti: questo Napoli è l’orgoglio di un popolo intero!

Al settimo cielo l’allenatore azzurro, al termine di un’altra notte magica, in uno stadio pieno e con la qualificazione raggiunta. Il primo obiettivo stagionale è stato centrato, l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, in un girone tutt’altro che semplice, rappresenta un bel traguardo.

Il Napoli vince e convince, quattro gol all’Ajax, fanno 10 sulle due partite, ma soprattutto un calcio che ha estasiato il pubblico numeroso del Maradona.

Il primo allenatore nella storia del Club a raggiungere gli ottavi, con due turni di anticipo. Il tecnico è il ritratto della felicità:

“Si viene trascinati da quest’atmosfera, a volte mi girava la testa, vedevo le stelline. Questi ragazzi hanno fatto una cosa immensa, sono l’orgoglio dell’intero popolo napoletano”

Travolti soprattutto dal gioco espresso dalla squadra in campo, si chiede al Mister quale il segreto di quella, che sembra una macchina perfetta:

“Nel calcio ormai gli schemi non esistono più, bisogna essere bravi ad entrare negli spazi che si vengono a creare. Nell’unica volta che abbiamo abbassato il ritmo, perché Anguissa si era fermato, sono subito tornati in partita. La Champions non permette la minima distrazione.”

Anche Raspadori aveva sottolineato gli errori commessi dalla squadra, durante la partita. Segno evidente di un Napoli che non si accontenta, gioca si diverte e vuole sempre migliorarsi.

Qualche rimbrotto Luciano lo riserva anche per il suo giocatore top, il numero 9 nigeriano:

“È capoccione perché stava tre metri in fuorigioco, non rientrava per aiutare i compagni. Non ha ancora la migliore condizione, ha fatto pochi allenamenti con il gruppo. Le tante gare ravvicinate non ti permettono, di allenarti con grande intensità”.

Soprattutto Victor aveva tanta voglia di giocare e di segnare, di partecipare alla festa. La foga con cui va a rubarsi il pallone sul quarto gol, la corsa sfrenata sotto la tribuna dopo la rete segnata, testimoniano tutta la voglia di Osimhen, di tornare ad essere protagonista.

Ma è indubbio che il Napoli con Raspadori in campo a Spalletti, piaccia molto:

“Raspa in campo, ci consente di fare un 4-2-3-0, perché a volte sta davanti a volte no, possiamo sfruttarlo in tutte e due le situazioni”

Sicuramente un calciatore che ha voluto fortemente, proprio perché gli consentisse di mettere in campo quel gioco Guardoliano , visto più volte quest’anno.

“L’ambiente di Napoli lo conosco io..non voi”

Quasi grida Mister Spalletti, battendosi le mani sul petto. Un voler sottolineare che questa qui è una sua creatura, costruita minuziosamente, in cui crede fermamente, che può passare veramente alla storia.

