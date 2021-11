Spalletti: “Siamo già stati in emergenza, ma non dobbiamo innervosirci”

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Luciano Spalletti ha affrontato il fuoco di fila delle domande, rispondendo con la proverbiale chiarezza che ne contraddistingue le dichiarazioni agli interrogativi dei media.

Napoli in emergenza, è l’occasione giusta per tirare fuori la mentalità anche da chi gioca meno?

“Facciamo delle precisazioni: la rosa è di un certo livello. E’ chiaro che da queste risposte si darà un’impronta al cammino che vogliamo fare. Noi però non dobbiamo dimostrare niente o innervosirci. Dobbiamo lavorare ogni giorno in maniera seria, quella è la soluzione. Dobbiamo essere superiori a ciò che s’è proposto la volta precedente, senza farci condizionare. Bisogna capire ciò che arriva ai singoli calciatori. E’ più importante a volte il silenzio, anziché frasi fatte...”.

Giornata emozionante, con la posa della statua di Maradona, che energia può dare?

“Maradona è sempre nei pensieri. Non importa capire se è stato un buon esempio o meno. Il più grande numero 10 o no. E’ il vuoto che ha lasciato, la sensazione di spazio lasciato al niente, lo smarrimento totale che non si era mai visto nella storia del calcio. Ed è riduttivo parlare solo di storia del calcio. E’ stato il più grande di tutti, ci ho giocato una volta contro e ricordo benissimo cosa creò. Per capire la sua anima, va ascoltato quando cantava, forse più che visto in campo. La grandezza è come faceva sentire gli altri, quanto li faceva diventare grandi…”.

Dopo due sconfitte, che peso specifico ha la partita di domani?

“Assume un peso diverso perché veniamo da 2-3 risultati che non sono stati quelli che avremmo voluto e perché davanti abbiamo una squadra del nostro livello. Fa parte di quelle 7 (le cd. “Sette Sorelle” del campionato, nda) anche la Lazio...”.

Lo Spartak ha deriso la sua mancata stretta di mano

“Vedo questa passione nel voler farmi cambiare, ma io non ci tengo, mia mamma a 90 anni mi dice non cambiare. In Russia ci sono stato, ci sono persone vere che hanno un comportamento serio. Ci sono società serie, che sanno stare nel calcio europeo, e poi c’è lo Spartak che può fare ciò che gli pare, è diverso dalle altre...”.

Come stanno Demme, Insigne e Fabiàn?

“Demme sta bene. E’ stato a casa, noi lo teniamo in grande considerazione perché è uno che conosce la materia del centrocampo e può fare più cose. Insigne e Fabiàn sono a disposizione, hanno svolto l’intera seduta in gruppo, con grande intensità e sono pronti per partire dall’inizio...”.

Cosa cambia in attacco senza Osimhen?

“E’ un giocatore unico. Ha tutte le qualità. E’ completo, deve migliorare e raffinare la tecnica, ma poi le altre (qualità, nda) ce l’ha tutte. Mertens tecnicamente e nel posizionamento non sbaglia, ma se deve fare uno strappo di 70 metri o saltare di testa e tenere palla è diverso. Se gli capita una palla e tira la mette dove vuole. Si perdono delle caratteristiche, se ne prendono altre. Petagna ne ha altre ancora. Siamo assortiti bene. Per ora si lavora correttamente restando tranquilli…“.

Quanto l’essere camaleontico può giovare in questo momento alla squadra?

“Se affronto un discorso del genere è perché lo ritengo un vantaggio. Cambiare modulo può dare qualcosa, perché le distanze che si cambiano sono poche. Secondo me bisogna lavorarci più in profondità, ma è un vantaggio per la squadra. Sottile la linea tra proporre qualcosa di diverso e trasmettere confusione alla squadra. Ma il mio sguardo va sempre al di là e se guardiamo le squadre forti europee sanno adattarsi. Iniziando in un modo e poi cambiano qualcosa. C’è il rovescio della medaglia nello smarrire sicurezze. E’ un equilibrio sottile. Ma sono convinto che avere più soluzioni abbia dei vantaggi…”.

Sarri che avversario è?

“Difficile, qui l’hanno visto come organizza il gioco collettivo, tenendo la squadra corta, con la ragnatela di passaggi stretti, la percezione di dove può far male. Loro stanno anche bene per come si sono mostrati in settimana e sarà una partita vera, di livello...”.

