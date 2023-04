Spalletti: Siamo alla volata finale.

Sala stampa al Konami Training Center, piena come raramente accaduto, per quella che potrebbe essere una conferenza stampa storica. Il tecnico del Napoli, mette subito le cose in chiaro, su quello che è il focus degli azzurri, domani:

“Noi sappiamo fin da tempo, qual’e’ la nostra direzione. Dobbiamo proseguire dritto per la nostra strada, come abbiamo sempre fatto. Siamo pronti a giocare la partita domani, come saremo stati pronti oggi. Non cambia niente, sempre con la stessa preparazione”

Quali sono i pensieri che sono emersi, nella testa di Spalletti in questa settimana. Il tecnico non fa una piega:

“Il mio pensiero sarà quello di essere di fronte ad una sfida estrema. Come già accaduto diverse volte, da tanto tempo che vogliamo vivere queste partite qui, queste notti qui. Per cui dobbiamo farci trovare pronti”

Sia Sarri che Allegri, durante questa settimana, non hanno parlato benissimo del Napoli. Luciano Spalletti non ha repliche da fare:

“Noi non abbiamo affidato al Prefetto il nostro campionato. Noi abbiamo affidato il campionato al nostro sistema di gioco. Come squadra noi non abbiamo fatto niente, anche noi abbiamo dovuto modificare delle cose, nella programmazione settimanale. La squadra farà la sua partita, davanti troveremo un avversario forte. Paulo Sousa è uno che lavora sul campo, sono molto proiettati al futuro, in una città con molto entusiasmo”

Paragonando il calcio al ciclismo, che al tecnico di Certaldo piace molto. Siamo all’ultimo km dal traguardo:

“Siamo alla volata finale, questo si, dobbiamo essere pronti anche in questo finale. Il collettivo è il nostro punto di forza, la squadra è più forte tutta insieme, non individualmente”

In settimana Eljif Elmas ha detto che se la Lazio non vince a Milano, il Napoli batterà la Salernitana al 100%. Mister Spalletti non è esattamente d’accordo:

“Elmas non so se gioca, speriamo il suo messaggio sia stato recepito, dagli altri calciatori. Noi non vogliamo sbagliare, ma non dipende solo da noi. La partita è importante, ma può non essere determinante per il campionato. Noi il nostro campionato lo abbiamo costruito in maniera corretta, per l’amore dei nostri tifosi. Pensiamo a loro, per dargli una grande soddisfazione”

Contro la Juventus si è visto un Napoli in crescendo nel finale di gara. Un segno che la squadra fisicamente è pronta:

“A Torino la squadra ha fatto quello che doveva, già dal primo tempo. Nella ripresa siamo stati anche più attenti, con gli ingressi di Chiesa e Di Maria. Qualche ripartenza avversaria l’abbiamo rischiata, sono dei rischi che fanno parte del nostro modo di fare calcio. A volte non va sempre bene, ci può essere un Leao o un Chiesa che ti può ripartire, ci sta, ma bisogna prendere in considerazione tutte le altre circostanze, in cui queste situazioni ci hanno creato un vantaggio”

Dopo due anni sulla panchina azzurra, il tecnico toscano si sente ormai uno del posto:

“Quando arrivai, ne parlai in famiglia, mi dissero, a Napoli non si può non andare. Poi bisogna fare risultato, ma non è scontato. Adesso abbiamo dei punti da fare, poi faremo altri ragionamenti, sul futuro. Si gioca sempre per il massimo. L’entusiasmo poi ti porta a fare anche grandi allenamenti. I calciatori percepiscono l’aria che c’è intorno, l’allenatore deve essere bravo a trasmettergli fiducia. Io ho dedicato a loro tutto il tempo possibile, la cosa più grande che si può donare. Questo fa la differenza”

Sarà emozionato domani?

“Io mi emoziono facilmente. Domani lo sarò ancora di più, poi sono le cose che andiamo a cercare. Una sfida che va vinta. Dal 2001 che i campionati si vincono solo a Torino e Milano, un valore in più”

Riesce a mantenere un invidiabile self control, anche in questo momento:

“Abbiamo ancora da giocare delle partite. I conti li faremo alla fine, anche al gol di Raspadori a Torino, non mi sono mosso”

Un pensiero su Napoli:

“Napoli è una città energica, anche un po’ folle”

Tante panchine in serie A, mai una vittoria da raccontare. Per Spalletti questo è il momento giusto:

“L’attesa è valsa a far vivere questa sensazione col Napoli, sono contento così. Un qualcosa da poter raccontare a figli e nipoti. Una storia eccezionale, da poter tramandare, anche per i calciatori”

Infine chiude con un appello alla città:

“Se questa partita può determinare qualcosa. Bisogna saper vincere anche dopo la gara. Questo è un calcio per i bambini, che poi possono trovarsi dopo per la strada, per cui bisogna avere buon senso. Se succedesse questa cosa, bisogna saper festeggiare”

Messaggio recepito, Napoli è pronta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati