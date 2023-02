Spalletti: Senza mollare di un centimetro!

Questo il leit motiv dell’allenatore del Napoli, nella conferenza stampa pre Spezia. Sia nei giocatori, titolari e non, sia nell’ambiente, dentro e fuori dal campo, nessuna distrazione è concessa:

“Gara trappola, se pensiamo che esistano vittorie facili. Sento parlare di attenzione verso il derby di Milano, ma allo Spezia non gliene frega niente, perché gli servono punti salvezza. Lì ci sono stato e so quanto tempo dedicano alla squadra di calcio. Dobbiamo concentrarci su quella che è una gara difficile, con tre punti importantissimi, su un campo difficile. Soltanto l’attenzione e la dedizione su qualsiasi tipo di partita, ci permetterà di andare a sfruttare l’occasione che abbiamo”

Lancia poi un’idea, già palesata in estate, di aprire gli allenamenti al pubblico, come ai tempi d’oro:

“Quando abbiamo potuto siamo andati a fare allenamenti al Maradona, giocando amichevoli. Abbiamo pensato questa settimana, di far fare lo strappo settimanale, a quelli che giocano meno, per rimetterli in pari. Abbiamo pensato ad una partitella tra loro e i primavera al Maradona, perché quelli che giocano meno, hanno comunque un’importanza fondamentale. Diventa indispensabile che ognuno di noi continui a fare la sua parte, senza mollare di un centimetro. Il calciatore in campo ha un orecchio alle disposizioni dell’allenatore e l’altro, all’incitamento dello stadio e della Curva. Se manca un componente è una difficoltà che ci creiamo. Se avessimo avuto i nostri tifosi a La Spezia, saremmo stati più forti”

Sul poco utilizzo di alcuni calciatori, come Raspadori, il rammarico del Mister è grande:

“Anche per questo vorrei far vedere chi gioca di meno. Raspadori in allenamento è incredibile per forza e applicazione. È una difficoltà tener fuori calciatori disponibili, che arrivano anche un’ora prima. Però bisogna tener presente tutto e lui, è uno che quando lo chiamo, riesce sempre ad entrare nel contesto giusto”

Sulle distrazioni possibili o celebrazioni anticipate, il tecnico di Certaldo è categorico:

“Non è per scaramanzia, ma nessuno ha scritto, che alla fine del girone d’andata, avremmo fatto 50 punti. Per cui bisogna farsi trovare pronti, combattere con le unghie e con i denti, perché un’altra squadra può fare lo stesso. Ci sono 54 punti a disposizione e tanta strada da fare”

Gli altri allenatori non ammettono la superiorità del Napoli, il Mister chiosa con eleganza:

“Alle volte si dicono delle cose, per mantenere l’entusiasmo nei propri calciatori. Abbiamo portato a casa vittorie lottando, come a Milano. Vittorie combattute, come successo con la Roma. La nostra analisi è differente, perché siamo quelli che hanno vinto”

Un titolare per domani?

“Beh, diciamo Osimhen. Ha grandi potenzialità, dopo di me segnerà sempre più gol, non per qualità dell’allenatore ma per le sue”

Sicuramente , dunque, il nigeriano in campo domani, sugli altri il Mister non si sbilancia, ma come più volte ripetuto, ciò che più conta è portare a casa la vittoria.

