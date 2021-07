Spalletti sbarca a Castel Volturno: “Darò tutto me stesso per il Napoli”

L’adagio per cui il buongiorno si vede dal mattino si sposa perfettamente con l’arrivo di Luciano Spalletti all’ombra del Vesuvio.

Il nuovo allenatore del Napoli è sbarcato a Castel Volturno all’ora di pranzo. Presentandosi alle porte del trading center partenopeo assieme ad Aurelio De Lurentiis. Il presidente s’è limitato ad una breve dichiarazione (“C’è grande ottimismo. Benvenuto a casa…”), preferendo lasciare tutta la scena all’uomo di Certaldo, dandogli il benvenuto nella sua nuova dimora “tecnica.”

Ovviamente, prima di appartarsi per parlare di mercato in una saletta interna del quartier generale azzurro, nonchè calendarizzare i prossimi impegni della squadra, dal ritiro di Dimaro alla tournée di fine luglio, Spalletti ha voluto far sentire la sua voce.

“Sono felicissimo ed onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli. Metterò tutto me stesso per il bene del Napoli”.

Inizia con questa dichiarazione, dunque, l’avventura dell’allenatore toscano sulla panchina del Napoli. “Amo questa professione – ha continuato Luciano – ho amato le città dove ho lavorato e penso che la felicità sia diversa, dipende dal contesto e Napoli è un contesto stimolante sotto ogni punto di vista. Non vedo l’ora di conoscerla bene“.

Insomma, adesso sembra davvero che la nuova stagione stia prendendo il via, con la virtuale consegna delle chiavi del centro tecnico, accompagnate dalle parole emblematiche di Spalletti: “Cosa dire? Io direi ai tifosi Forza Napoli e come dicono loro… sarò con te!“.

Leggi le dichiarazioni di Stefano Tacconi sul presidente del Napoli

Se vuoi sapere di più sul calcio internazionale, segui www.persemprecalcio.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati