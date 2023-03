Spalletti: Raggiunto un traguardo storico!

Il tecnico di Certaldo, lancia un messaggio ai tifosi del Napoli, dopo la vittoria contro l’Eintracht per 3 a 0:

“Abbiamo raggiunto un traguardo storico, non andiamo a rovinare la città. Festeggiare come è giusto, ma con correttezza e rispetto per tutti, questo è il nostro modo migliore. Cerchiamo di essere del livello del traguardo raggiunto”

Al termine della gara, il riferimento dell’allenatore del Napoli, va ovviamente ai fatti del pomeriggio, che hanno messo a soqquadro una città.

Il Napoli batte 3 a 0 i tedeschi dell’Eintracht, entra nella storia e il Mister, a fine partita ai microfoni di Prime è ancora molto teso:

“Un grande risultato, davanti un grande pubblico, una partita che ci ha creato delle difficoltà”

Gli si chiede, come riferito anche da Guardiola, se questo Napoli può vincere la Champions League. Spalletti non ci sta:

“Non mi rende orgoglioso, il complimento di Guardiola, solo un giochino per mettere pressione addosso. Il City ha speso cifre che non sono alla nostra portata. Un giochino messo lì, in attesa di vederti cadere”

Non la manda a dire, il tecnico azzurro, che consapevole dell’obiettivo raggiunto, non vuole cadere in queste provocazioni. Pur se il suo miglior attaccante, Victor Osimhen, appena finita la partita, parla di un Napoli che se la può giocare con tutti, anche per la Coppa dalle grandi orecchie. Luciano Spalletti, preferisce guardare al presente:

“Osimhen è un calciatore fortissimo, con delle interpretazioni da solista. Già contro l’Atalanta ha fatto vedere le sue qualità, il suo modo di far salire la squadra, sempre decisivo in queste occasioni, un atteggiamento da colosso del calcio”

Per il coach azzurro, in fase iniziale, la sua squadra ha incontrato delle avversità:

“All’inizio della partita abbiamo avuto qualche difficoltà. Non riuscivamo ad essere un blocco squadra. Nel secondo tempo siamo andati meglio, siamo entrati più dentro al campo, con Politano e Kvaratskhelia, potevamo fare qualcosa di più, merito anche della tattica di Glasner. Rispetto alla gara di andata, hanno avuto un atteggiamento diverso, più propositivo e questo ci ha creato qualche problema”

Tornano gli opinionisti di Prime sulle dichiarazioni di Osimhen, che non vuole porsi dei limiti:

“È giusto che Osimhen dica così, ma non dobbiamo guardare troppo avanti, non abbiamo preferenze sui prossimi avversari”

Infine sottolinea la portata dell’obiettivo conquistato:

“In tutta la storia del Napoli, non si era mai arrivati a questo traguardo, adesso godiamoci la festa con spessore”

Tre squadre italiane ai quarti di finale di Champions League, Venerdì i sorteggi, il Napoli non ha preferenze, adesso guarda solo al prossimo incontro.

