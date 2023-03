Spalletti può sorridere, contro il Milan tornano entrambi…

Arrivano due belle notizie per Luciano Spalletti in vista del ritorno in campo del Napoli. Gli azzurri, lo ricordiamo, saranno impegnati con il Milan in campionato. Raspadori e Demme, gli infortunati, hanno potuto riassaporare il campo di nuovo, con una seduta personalizzata che sembra possa riavvicinarli al rientro. Appuntamento fissato a Castel Volturno per martedì, quando già si comincerà ad avvertire il profumo del Milan: mancheranno a quel punto pochi giorni al match con i rossoneri.

Mister Luciano Spalletti dovrebbe quindi avere a disposizione sia Raspadori che Demme, quasi pronti ormai a lavorare a pieno regime con gli altri compagni di squadra. Il mister del sodalizio campano ritroverà anche gli azzurri della Nazionale e Lobotka, probabilmente Zielinski e Rrahmani (che ieri ha pareggiato con il Kosovo) mentre sarà costretto ad aspettare tutti gli altri giocatori che si trovano in giro per il mondo, impegnati con le loro rispettive nazionali.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati