Spalletti puo’ sorridere, anche Zielinsky e’ negativo!

Buona notizia per Spalletti, che ci voleva, dopo l’eliminazione in Coppa Italia ai danni della Fiorentina di Vincenzo Italiano, ormai “un idolo” del calcio italiano, Piotr Zielinsky e ormai un ex positivo al Covid19, ne da notizia il calcio Napoli con un tweet, che permette al mister azzurro di avere un altra freccia a disposizione per il posticipo di campionato di Lunedi in quel di Bologna: ecco il tweet della societa’ che annuncia la negativita’ sia al primo, che al secondo tampone del calciatore polacco: “Zielinski negativo al Covid-19. Il calciatore ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, entrambi hanno dato esito negativo!”

