Spalletti, prima il siparietto con Mourinho, poi la sintesi: “Dobbiamo migliorare per chiudere le partite…”

Luciano Spalletti, dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Non prima, tuttavia, di aver imbastito un simpatico siparietto televisivo con Mourinho.

I due allenatori si sono incrociati sugli schermi, lasciandosi andare a complimenti reciproci, conditi da ironia e umorismo. Apre lo Special One: “Grande Spallettone, ma vuoi vincere tutte le partite? Secondo me tu devi perdere la prossima partita fuori casa”, il commento divertito dell’allenatore della Roma, riferendosi naturalmente alla sfida dell’Olimpico, in programma il prossimo 24 ottobre.

Con il solito sarcasmo che lo contraddistingue, il tecnico di Certaldo ha risposto con tono esilarante: “Noi qui a Napoli abbiamo tutti gli amuleti, questo ti tornerà contro!”.

A quel punto, i due si salutano, facendosi i complimenti per le rispettive vittorie contro Empoli e Fiorentina, e l’allenatore del Napoli passa a commentare la gara del Franchi.

“Non è facile quando trovi squadre che giocano come la Fiorentina, perché fare uomo contro uomo a centrocampo non è facile. Bisogna metterci mano e avere certi comportamenti. Abbiamo sofferto solo la palla lunga su Vlahovic. In generale siamo stati sempre abbastanza squadra nel salire e prendere campo e schiacciare sulla linea difensiva. Abbiamo creato anche delle situazioni clamorose per chiuderla prima. Dobbiamo migliorare perché dobbiamo portare a casa delle partite sofferte davvero, come questa…”.

