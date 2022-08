Spalletti, presenta la gara contro “La Viola”

La conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Fiorentina-Napoli, che presenterà’ il match, del Franchi, valido per la terza giornata della Serie A 2022/2023. Terzo appuntamento per i partenopei, reduci da due nette vittorie contro Verona e Monza. Appuntamento oggi, sabato 27 agosto, a partire dalle ore 14.45. persemprenapoli, seguira’, per voi, la conferenza in diretta testuale, per non far mancare informazione ai suoi fedeli lettori

Il tecnico azzurro, risponderà’ alle domande dei cronisti, al Konami Training Center, centro sportivo di Castelvolturno, per presentare Fiorentina-Napoli.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati