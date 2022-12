Spalletti: “Prese troppe imbucate”

Così il tecnico del Napoli, al termine della partita contro il Villareal. Gli azzurri escono sconfitti dal Maradona, prendendo 3 gol dagli spagnoli, ma soprattutto concedendo troppi spazi agli avversari. È di questo avviso anche Mister Spalletti, che a sky sport, da la sua analisi sulla partita:

“La squadra ha tentato di andare a pressare sempre, rischiando di lasciare degli spazi e questa buona intenzione è positiva. È chiaro che poi se non lo facciamo tutti insieme, gli altri avendo qualità, riescono ad uscire bene con la palla dalla pressione. Poi diventa tutto più complicato in campo aperto, perché poi ci sono 100 metri, per rientrare dentro l’area di rigore”

Di queste situazioni di gioco, in effetti se ne sono viste troppe. Il Villareal ha avuto molte occasioni di questo tipo e il passivo, poteva essere molto più pesante:

“Di queste imbucate ne abbiamo prese qualcuna di troppo. Potevamo scegliere di aspettare nella metà campo, qualche volta andava fatto, però a noi piace andare a pressare. L’abbiamo fatto e abbiamo scoperto il fianco diverse volte”

Analisi perfetta di una gara che ha visto gli uomini di Setien, in vantaggio anche da un punto di vista fisico, di condizione. Subito in gol dopo 12 minuti con Capoue, gli azzurri trovano il pareggio con Osimhen, sfruttando un errore difensivo. Nella ripresa si aprono delle autentiche praterie per gli spagnoli e prima Jackson, poi Moreno fissano il risultato sull’uno a tre. Il Napoli crea pochissimo e solo un calcio di rigore, per fallo su Zerbin, trasformato da Kvaratskhelia, riduce lo svantaggio.

Ancora qualche netta occasione per il Villareal nel finale di gara, ma il risultato non cambia. Prima sconfitta stagionale per gli uomini di Spalletti al Maradona, seppur in gara amichevole.

Buona cornice di pubblico, circa 30mila, nonostante l’ultimo weekend prenatalizio. È stata anche l’occasione per il saluto con la gente, per gli ex Reina e Albiol.

Nell’intervallo della partita, sono stati premiati direttamente sul terreno di gioco. Rilasciando anche delle dichiarazioni.

Reina: “Sempre bello tornare qui, è stata un’esperienza meravigliosa giocare qui per quattro anni. Vita, calcio, il profumo di Napoli mi rimarrà sempre nel cuore, anche della mia famiglia”

Albiol: “ È stata un’avventura molto grande per la mia famiglia. Non posso che ringraziare per tutto l’amore, che ho ricevuto dalla città, i miei compagni e i tifosi. Amiamo Napoli e la portiamo con noi, questo giorno è la prima volta che torno qui, in questo stadio, di fronte a questa gente. Forza Napoli Sempre”.

