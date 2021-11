Spalletti, Pioli e Simone Inzaghi: in tre sommano… zero scudetti

Napoli, Inter e Milan, le squadre che stanno al momento dominando il campionato, hanno in comune tre allenatori che non hanno mai vinto lo scudetto. Secondo la legge dei grandi numeri, quest’anno potrebbe toccare ad uno di loro.

Tre tecnici che in comune hanno un sistema di gioco che prevede, pressing, velocità e gioco di squadra.

Simone Inzaghi e Spalletti sono alla loro prima esperienza sulle panchine di Inter e Napoli. Pioli già lo scorso anno ha guidato il Milan, riportandolo dopo anni in Champions League, dove sta tuttavia per uscire, visti i risultati deludenti finora ottenuti in Europa. Inter e Napoli invece nelle competizioni internazionali hanno la quasi certezza di superare il turno, i nerazzurri in Champions, gli azzurri in Europa League.

Inzaghi ha ereditato una pesante successione ad Antonio Conte, che non aveva accettato il ridimensionamento degli obiettivi dell’Inter Campione d’Italia. Il tecnico piacentino sta facendo bene seppur tra alti e bassi ma può contare là davanti sull’esplosione definitiva di Lautaro, oltre che sull’esperienza di Dzeko.

Pioli con il suo Milan ha subìto la prima sconfitta a Firenze; vanta una rosa di titolari su cui spicca l’ever green Ibrahimovic, classe ’81, sempre decisivo, seppur non sempre presente. Ad inizio stagione ha dovuto fare a meno di Donnarumma passato nel PSG e di Calhanoglu, andato a rinforzare proprio i cugini nerazzurri.

Spalletti alla prima stagione all’ombra del Vesuvio ha avuto una partenza sprint ma, dopo la prima sconfitta subita proprio contro l’Inter, dovrà fare a meno, per almeno tre mesi, del nigeriano Osimhen infortunato ed operato allo zigomo. Una perdita davvero pesante per il tecnico toscano, visto che l’attaccante è stato finora uno dei migliori insieme a Zambo Anguissa, anch’egli alle prese con un infortunio piuttosto debilitante.

Impossibile al momento sbilanciarsi su chi tra loro tre (o altri a seguire) potrà fregiarsi del Tricolore. La primavera indicherà quella o quelle squadre che si contenderanno il titolo.

Spalletti rispetto ai suoi colleghi può vantare l’esperienza positiva in Russia ed un curriculum vincente con lo Zenit San Pietroburgo con cui ha vinto due campionati ed una Coppa di Russia, oltre ad una Supercoppa. In Italia ha sfiorato lo Scudetto con la Roma. Nella Capitale ha vinto comunque due Coppe Italia e una Supercoppa di Lega. Il palmares del tecnico di Certaldo si completa con una Coppa Italia di C con l’Empoli.

Simone Inzaghi, come il suo collega toscano, ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe di Lega nel suo quinquennio con la Lazio.

Pioli dal canto suo è quello al momento maggiormente penalizzato poichè non può vantare alcun titolo.

