Spalletti per il suo compleanno chiede un regalo

Compleanno di Spalletti, 64 anni e un post sui social:

“Come regalo vorrei vivere tante altre immagini come questa. Grazie alla città, ai tifosi e a tutti i miei ragazzi. Forza Napoli Sempre”

Le immagini sono quelle delle notti magiche, della squadra in festa dopo una grande vittoria, come quelle contro la Juventus, la Roma ed altre.

L’allenatore del Napoli, compie 64 anni, nato il 07 Marzo del 1959 a Certaldo. Ha celebrato la ricorrenza al Konami Center, con gli auguri ovviamente da parte della società e tantissime manifestazioni d’affetto, da parte della gente di Napoli. Ha già festeggiato le 1000 panchine in serie A, il 17 Febbraio, in occasione della vittoria contro il Sassuolo, per 2 a 0. Adesso per il suo compleanno vuole rivedere la squadra in festa, già dalla prossima partita contro l’Atalanta, per nulla scontata.

Luciano Spalletti ha sempre mantenuto un forte legame, con la sua terra d’origine, sanguigno e bucolico nella tempra e nel carattere. Sempre schietto nel suo modo di essere, non sempre questa caratteristica gli è stata favorevole, anzi spesso in passato, proprio questo suo aspetto caratteriale, gli ha portato conflitti interni negli spogliatoi. Del caso Totti, ancora se ne parla, tanto da farci pure una serie TV, anche se lui ci tiene sempre a sottolineare, che la decisione di smettere col calcio da parte del pupone, non è certo dipesa da lui. Anche l’ex Capitano della Roma, recentemente, ha espresso il desiderio, di voler tornare a parlare col Mister. Nessuno dei suoi ex calciatori, in ogni caso ha mai messo in dubbio le capacità tecniche, di Spalletti, tutti hanno sempre evidenziato le sue qualità di insegnare calcio. Le colleziona tutte, il tecnico di Certaldo, le maglie dei campioni con cui ha condiviso momenti importanti, della sua carriera. Un vero e proprio museo, che il Mister si è costruito in casa propria, a testimonianza dell’attaccamento al suo lavoro, dentro e fuori dal campo. Non è uno di quelli che prende appunti in panchina, al massimo tiene un pennarello come amuleto, ma chiede al suo staff di segnare tutto. Si parla di un armadietto in quel di Castel Volturno, dove tiene tutti i suoi quaderni, custoditi gelosamente, dove scrive tutti i suoi segreti.

L’età della maturazione è quella giusta, manca solo una cosa per coronare la sua carriera, una grande vittoria. Lo scudetto con lo Zenit è importante, ma riportare il tricolore a Napoli, dopo 33 anni, sarebbe leggenda. Tutti i tifosi si augurano di rivivere presto quelle immagini, come scritto nel post…immagini che lasciano il segno.

