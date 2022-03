Spalletti pensa ad una mossa a sorpresa a centrocampo.

La notizia delle ultime ore pubblicata dal quotidiano Tutto Sport, vede come protagonista la formazione che l’allenatore del Napoli, Spalletti, potrebbe scegliere da schierare in campo contro l’Atalanta domenica 3 aprile.

Secondo Tutto Sport, il calciatore a rimanere in panchina e che quindi non giocherebbe dai primi minuti dell’match, sarebbe Fabian Ruiz.

Spalletti, infatti, ha a disposizione 4 centrocampisti titolari più Elmas, per soli tre posti. Dunque l’ipotesi è che l’allenatore di Certaldo possa decidere di non replicare la formazione della precedete partita contro l’Udinese.

Ricordiamo infatti che nel match su citato Spalletti fece giocare Ruiz dal primo minuto, sostituendolo poi con Mertens. Mentre, Politano titolare, fu sostituito a ’20 dal termine dal polacco Zielinsky.

Con l’Atalanta, sembrerebbe che SpaLletti voglia utilizzare la formazione cambiata in corso d’opera.

Dunque a schierarsi in aiuto di Anguissà, che nel frattempo è riuscito a recuperare la forma fisica dopo l’infortunio, vi saranno: Lobotka e Zielinski.

Come ricorda anche Tutto Sport, gli azzurri sono la seconda migliore formazione per punti di partite giocare fuoricasa. Inoltre Anguissà, nelle partite di trasferta, è stato il giocatore che ha totalizzato più risultati soddisfacenti:

Su 8 gare ha totalizzato: 6 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta.

Di certo il Napoli vuole vincere e totalizzare i punti per rimanere in lotta scudetto. La speranza è che il ritorno di Anguissà nel pieno delle forze possa essere di buon auspicio per il Napoli.

