Spalletti: “Buon punto, ma non abbiamo dato tutto! Su Osimhen e il Barça…”

Il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara pareggiata 1 a 1 contro la capolista Inter:

Luciano Spalletti appare un po’ amareggiato dall’1-1 con l’Inter, anche se assicura a DAZN di essere “felicissimo per questo punto”.

“Dobbiamo mantenere questa leggerezza fatta di talento, in alcuni momenti l’abbiamo abbassata e viene fuori la forza degli altri, dobbiamo essere bravi a portare la gara sulle nostre qualità e caratteristiche, dopo il pareggio non ce l’abbiamo fatta e diventa più difficile.

L’avevamo preparata come qualsiasi 4-2-3-1 contro una squadra a tutta fascia come l’Inter. Per lunghi tratti la squadra ha interpretato bene, il gol l’abbiamo preso in una maniera in cui loro sfruttano la loro caparbietà e la loro forza.

Bisogna sempre accettare con serenità quello che dice il campo, si traggono insegnamenti a giocare queste partite, abbiamo fatto una buonissima partita in generale, ci sono state un paio di palle veramente importanti per mettere a posto il risultato, non avendole sfruttate poi non siamo riusciti a sfruttare il nostro talento, loro vengono fuori con la loro fisicità e prorompenza di corsa e fisica.

Luciano Spalletti commenta la prestazione di Osimhen e dei suoi margini di miglioramento

Osimhen? Ha potenzialità infinite, qualche volta si scollega un po’ dalla squadra, va a fare questo uno contro 11 non vedendo che la squadra non l’ha seguito, ma sta imparando tutto, l’attaccante è di quelli micidiali, ha tutte le caratteristiche, è forte di testa, è velocissimo, ogni tanto deve sapere anche scegliere ma questo lo farà con l’esperienza.

Per rientrare rimane un po’ fuori dal gioco ma è solo perchè è giovane perchè le qualità ci sono tutte.

Sono felicissimo di questo punto e di questa partita, nel complesso abbiamo giocato una buonissima partita, ci sono capitati un paio di palloni veramente importanti per mettere a posto il risultato. Si cresce con partite così.

Sulla prossima sfida contro il Barcellona:

Da gestire nel modo giusto, sono partite bellissime di quelle che vale la pena giocarsi con la postura di quello forte, col petto fuori e magari riuscendo a mantenere questo talento per tutti i 90 minuti nelle intenzioni e nei fatti.

Voglio vedere la nostra forza, il desiderio di far vedere il nostro livello, la voglia di andare oltre i nostri limiti e sto vedendo questa voglia.

Siamo contenti però non abbiamo tirato fuori o fatto vedere tutto quello che era possibile, c’è questa incertezza di quello che deve essere poi l’atteggiamento da avere”

