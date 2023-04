Spalletti ora o mai più

A certi livelli, bassissimi o altissimi, la differenza è fatta da una minuscola capacità ed invenzione.

Alonso in formula uno, con una monoposto di secondo livello, sta facendo follie.

A questo proposito, Milan – Napoli di Champions, è, per certi versi, la partita che ci dirà, il “vero” valore tecnico professionale di Luciano Spalletti.

È il suo capolinea.

Il suo esame di laurea. Il suo treno è in corsa perfetta, ritmo esemplare, ora nella curva più pericolosa del tracciato occorre il pilota. Mancherà Osimhen, lo stesso Simeone. Luciano dovrà inventare qualcosa. Ecco, ora si vedrà chi è Spalletti. Non si risenta il Mister. È un gioco il nostro ma poi non tanto. È il suo momento. Può, ora dire a tutto il mondo del calcio, chi realmente è ed è diventato. Il bello ed il brutto dei grandi uomini di successo. Esiste un momento, sul percorso di vita e professionale, in cui l’abilità di modificare il proprio profilo ed atteggiamento, ti rende un Qualcosa da libri di storia.

Calcio ma pur sempre storia.

Elmas falso nueve, tridente leggero, ballottaggio Lozano-Politano, non sappiamo dirvi. A Spalletti, il privilegio della scelta coraggiosa.

