Spalletti non si fida del Liverpool: “Klopp? ‘cca nisciuno è fess’…”

Nel corso della consueta conferenza stampa prematch di Champions League contro il Liverpool, Luciano Spalletti ha affrontato l’argomento del giorno, ovvero la necessità di mantenere il primato nel girone, anche alla luce delle difficoltà che i Reds stanno avendo in Premier: “Non facciamoci ingannare dal risultato dell’ultima partita, che io ho visto tutta e bene e anche quelle precedenti. Lo trovo il Liverpool di sempre. Poi è chiaro che se sbagliano dieci gol davanti al portiere e per casualità girano storti tutti gli episodi, come nella loro ultima partita, può essere messo in discussione un risultato. Ai miei calciatori permetterò e sarò disponibile affinché perdano ogni pallone, ma non sarò permissivo sul fatto di non giocare i palloni che gli capiteranno tra i piedi. Va fatta una partita corretta, tranquilla, dal punto di vista delle intenzioni. Ci saranno dei momenti in cui dovremo essere bravi a sopportare la loro qualità e la loro velocità nel proporre calcio. Anche questo fatto di andare da una parte a un’altra ti porta a sbandare. Ogni qualvolta che sarà riconquistata la palla voglio vedere le stesse intenzioni, perché questo sarà il nostro possibile biglietto per uscire da questa partita in maniera corretta…”.

Complimenti e paragoni

Il tecnico toscano poi ha voluto chiarire la sua posizione circa i complimenti fatti da Klopp alla sua squadra: “Mi sembra di aver letto che ha detto anche che non pensano a vincere 4-0. Se l’ha detto seriamente che non può vincere 4-0, se vuole ne parliamo. I complimenti eccessivi a volte servono a metterti lassù per poi poterne ascoltare il tonfo. Quando invece ci sono delle critiche, se fatte in maniera corretta, si trova sempre gli spunti per migliorare e vedere se la critica è corretta o no. Se invece l’ha detto in maniera un po’ differente. Intanto, lui ha fatto le ultime due finali di Champions, per cui è più bravo di tutti, lui e la sua squadra. Poi si accorgerà, quando allenerà il Napoli, che ‘cca nisciuno è fess’…”.

A chi ha azzardato un accostamento tra Kvaratskhelia e Salah, l’uomo di Certaldo ha risposto così: “Sono due calciatori che in modi diversi riescono a fare queste giocate geniali, perché di questo si parla. Gli puoi giocare qualsiasi palla semplice addosso e loro riescono a trasformarla in occasione per la squadra. Hanno questa facilità di puntare e saltare l’avversario, di accarezzare la palla mentre vanno a duemila orari e fare un ribaltamento d’azione. Tutti e due sono molto convinti delle loro potenzialità, nell’essere così semplici, così bravi ragazzi, così disponibili ad aiutare sempre tutti…”.

Spalletti non si fida

A proposito di paragoni, qualcuno ha tentato di sovrapporre il Napoli al Liverpool, per idee di gioco e principi tattici. L’allenatore degli azzurri parte da un presupposto generale: “Dura pensare di venire a giocare qui nella nostra situazione attuale, avendo nel girone i numeri uno al mondo. Ma questo significa che c’è sempre possibilità di trovare soluzioni, lavorando. Se assomigliamo al Liverpool? Non lo so. Allenatori come me, quando si parla a Coverciano, spesso vengono portati davanti alle qualità. Qui in Premier League ci sono i calciatori migliori del mondo, e tutti noi siamo venuti a prenderci delle giocate…”.

Spalletti ha concluso l’incontro con i media palesando tranquillità e convinzione nei mezzi della propria squadra: “Noi accettiamo i complimenti, se sinceri, ma i complimenti non fanno risultati e classifica. Sappiamo che sarà durissimo. Dovremo riuscire ad essere quelli di sempre, quelli dell’andata, ed è quasi impossibile ripetere quella partita. Arrivare primi o secondi cambia tutto, mi sembra superfluo rispondere se vogliamo vincere o meno: siamo venuti qui con le intenzioni più sane possibili. Poi c’è di mezzo un palcoscenico del genere, contro quegli attori lì, e dovremo dimostrare di essere all’altezza”.

