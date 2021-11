Spalletti: “Non mi frega del risultato conta altro. Su Lozano e Osimhen…”

Luciano Spalletti a breve commenterà in conferenza stampa la sconfitta del suo Napoli a San Siro. Segui il live su Tuttonapoli.net

Cosa pensa dell’atteggiamento della squadra?

“Sicuramente meglio nel secondo tempo, abbiamo avuto più momenti di qualità. Non mi frega niente del risultato, importa l’atteggiamento e abbiamo fatto una partita di buon livello. Da tre anni a Napoli si lavora bene e si vede. Si può lavorare meglio nelle distanze tra i reparti”

Sulla scelta di Lozano (e non Elmas) dall’inizio

“Parliamo di ruoli e caratteristiche diverse. Ho preferito optare per queste scelte nella riunione tecnica”

Sul pressing della squadra

“Nel primo tempo non abbiamo costruito molto, ma ho apprezzato la pressione contro una grande come l’Inter, mi è piaciuto l’atteggiamento così, un po’ sbarazzino qui a San Siro

Ieri aveva detto che era curioso di capire quale fosse l’accoglienza di San Siro per lei…

“Io mi emoziono sempre perché prendo le cose molto seriamente. Alcuni poi rigirano le cose come vogliono, ma la gente sa quello che penso, conosce le scelte che sono state prese. Io sono stato qui e so come funziona”

Sulla condizioni di Osimhen

“Vedremo gli accertamenti, ha un gonfiore nell’occhio”

Sarà corsa a tre per lo scudetto?

“Io so quale deve essere la nostra corsa, se questo ci farà vincere bene. Vedremo con il passare delle settimane e dei match. Il tempo dirà con chi dovremo combattere”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati