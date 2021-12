Spalletti non ha paura di svelare la strategia: “Bisognerà adattarsi un pò”

Luciano Spalletti ha continuato ad animare la conferenza stampa della vigilia del match di Europa League contro il Leicester, soffermandosi innanzitutto sulla condizione dei pochi abili e arruolati.

“Domani siamo in 14 e giocheranno tutti. Elmas è il giocatore che ha giocato più di tutti, anche se la gente pensa che gioca poco. Mario Rui ne ha giocate meno di tutti. Poi come minutaggio magari è minore quello di Elmas rispetto a Di Lorenzo, ma se si contano anche gli incontri delle Nazionali, lui ne ha fatte di più. Si deve combattere questa difficoltà che hanno tutti. La difficoltà è dietro la porta. Se mettiamo anche i tre casi di Covid si completa il quadro. Anche perché quando rientrano devi fargli recuperare la condizione. Quando entri dentro mezz’ora e devi portare in fondo la prestazione raddoppi lo sforzo anzi a livello muscolare può essere più rischioso perché fai tutto in apnea. Mertens e Zielinski? Domani o prima o dopo giocheranno tutti e faranno la loro fatica. Come stanno Politano e Demme dopo il Covid? Stanno meglio, hanno fatto degli allenamenti in più, il livello s’è alzato. Insigne e Fabian proviamo a recuperarli per domenica, ma non sarà facile. Manolas? Verrà in panchina, può entrare, non fare i 90 minuti dopo il problema che ha avuto, e bisognerà vedere se si riacutizza il suo problema, poi con gli allenamenti può sviluppare i 90 minuti ai livelli che ci vogliono“.

Le domande dei media non potevano esimersi da tentare di approfondire temi di natura squisitamente tattica. E Spalletti non s’è fatto mica pregare, rispondendo in maniera esaustiva.

“Quando la palla ce l’hanno gli altri, devi un po’ adattarti. Se loro sono in 3 davanti è meglio stare a 4; se stai a 5 concedi un giocatore in mezzo al campo. Quando sei in possesso puoi fare un po’ quello che ti pare, sia col centrocampista che entra tra i due centrali, col mediano tra un centrale ed un terzino come fa anche l’Atalanta. Quando hai la palla, dai l’impostazione, pure il Leicester fa entrare un centrocampista fuori linea per la costruzione, sono cose normali…“.

Qualcuno dei presenti ha rimarcato quanto il Napoli sia tra le squadre più corrette. Suscitando la sincera risposta dell’allenatore toscano.

“Noi consideriamo tutto ciò che ci può aiutare, tutti quelli che lavorano qui analizzano bene le cose prima su noi stessi, c’è un senso di umiltà, considerazione della tua prova, e poi si mette tutto insieme il discorso di squadra. Facciamo riunioni anche quotidianamente con i giorni così corti tra una gara e l’altra, io vedo un atteggiamento dentro e fuori dal campo corretto, a volte è faticoso mantenerlo sempre corretto, ma se vuoi scrivere una bella storia c’è dietro molta fatica e la stiamo facendo”.

A chi interrogava su Malcuit, questa la risposta. “In fase di possesso ha questo spunto, ha forza, ha vampata nella corsa, quando deve scegliere delle cose lì fa un po’ più fatica, ma è un giocatore che crea delle problematiche con la sua reattività, ha fatto bene in entrambe le parti”.

Sui Primavera aggregati, Ambrosino, Cioffi e Costanzo, ecco il pensiero dell’uomo di Certaldo: “C’è una lista per l’Europa League, abbiamo un contatto quotidiano con il tecnico della Primavera, li portiamo ogni giorno in allenamento anche perché stanno facendo benissimo e gli facciamo i complimenti, c’è un mio vice che segue dal vivo, ce ne sono anche altri bravi e li terremo in considerazione”.

Finale dedicato ad una buona notizia, il rientro di Osimhen.

“La risposta arriverà dalle sollecitazioni che andremo a fargli giorno dopo giorno. Inizierà un lavoro in palestra e in base a come reagisce si accorciano i tempi di recupero. Conoscendo il ragazzo siamo molto fiduciosi ma andrà tutelata la situazione!”.

