Spalletti: Non ci siamo mai fermati. Così il tecnico del Napoli, nella conferenza stampa di vigilia, della partita contro l’Inter a San Siro.

“Siamo in viaggio da un anno e mezzo, ci fermeremo solo alla fine, per vedere dove siamo arrivati”

Sottolineando come il Napoli ripartirà dalla sosta, dalla partita contro l’Udinese, con la stessa voglia, lo stesso entusiasmo e soprattutto, la stessa condizione.

C’è grande attesa ovviamente, per la ripresa del campionato, per sapere come sta la squadra, dopo che le ultime amichevoli hanno lasciato qualche perplessità. Il tecnico di Certaldo, su questo però è stato molto chiaro, il gruppo sta bene, anche nei reduci dal mondiale:

“Abbiamo fatto anche un amichevole contro la Juve Stabia, in cui i calciatori hanno risposto molto bene. Per il tempo che li ho tenuti in campo, hanno fatto una prestazione di ottimo livello. Per cui mi aspetto di vedere la loro qualità, dentro la partita”

L’attenzione in particolare è soprattutto su Rrahmani, l’unico che non gioca da molto tempo. Per Spalletti ha bisogno di una verifica, ovvero di una gara ufficiale, da valutare nelle ultime ore, se sarà proprio Milano a segnare il suo esordio.

Non vuole sentire parlare dell’arbitro designato per la gara, facendo finta di non capire la domanda. Ne tanto meno parlare di complotti, come in questi giorni, qualcuno ha ventilato:

“Noi non pensiamo a complotti di nessun genere. Però se voi tirate spesso fuori questi discorsi, significa che il nostro sistema è migliorabile. Dobbiamo noi essere i primi a modificare i nostri comportamenti, nel parlato, per non alimentare questi dubbi”

Nessun alibi, dunque, come è giusto che sia, l’allenatore partenopeo vuole solo dedicarsi al lavoro, a portare gioia alla città. Come sottolinea di fronte ad una domanda sulla vittoria del campionato:

“Lo scudetto per voi è un ossessione, per me no. La mia ossessione è far impazzire di gioia questa città, oltre quanto già non lo sia. Dobbiamo usare l’amore di Napoli, la voglia di felicità, per giocare belle partite”

Si aspetta una grande Inter, Luciano Spalletti, nonostante alcune assenze, consapevole della forza dell’avversario:

“È una squadra di livello top, che negli ultimi anni ha fatto grandi investimenti, al pari dei grandi club europei. Ha capacità di dilatare il campo in ampiezza e profondità. Una squadra che sa chiudersi, per poi giocare col doppio attaccante. Forti nei ribaltamenti di fronte, dovremo stare sempre in equilibrio, mantenendo l’ordine, con il comando del gioco, che è fondamentale”

Un indicazione su quale sarà l’undici titolare, molto compatto e raccolto, non sarà un Napoli a spron battuto, almeno in fase iniziale.

Infine un pensiero sui grandi numeri 10 del passato, pensando a Pele’,recentemente scomparso:

“La cosa più bella è stata che prima di andarsene, ha lasciato detto che non voleva, che la sua maglia fosse ritirata. Il numero dieci dovrebbe essere invece, fatto vedere il più possibile. Noi siamo troppo indietro su queste cose, tutti i calciatori dovrebbero avere il dieci sulla maglia”

Il riferimento a Maradona è puramente casuale, non tutti i napoletani saranno d’accordo. L’idea però di avere ognuno uno stemma del D10S, sulla maglia, sarebbe un progetto sul quale lavorare.

