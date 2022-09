Spalletti, Nervosismo da “Confusione!”

Il dopo Napoli-Liverpool, vi era stato un plebiscito per Luciano Spalletti, che aveva praticamente annientato i vice campioni d’Europa allenati da Jurgen Klopp, disputando una partita sontuosa, riconoscendogli di aver regalato una delle più belle pagine di calcio ai tifosi partenopei

In conferenza stampa, del dopo Napoli-Spezia, vinta al 89’ minuto, grazie al gol di Raspadori, il tecnico di Certaldo e sembrato nervoso,va ricordata l’espulsione per le reiterate, quanto giuste proteste, sulle perdite di tempo degli avversari, oltre che aver esultato, in modo un po’ troppo “colorito”, verso la panchina spezzina, al gol di Raspadori

Ma ripeto, al di là della parentesi Auriemma, troppo deciso a polemizzare verso la stampa, analizzando a suo modo, il turnover e l’andamento della gara e dei singoli.

Premettendo che giocare ogni tre giorni, comporta il turnover per far rifiatare chi gioca di piu’, ma cio’ non significa, snaturare una squadra, sia dalle proprie certezze di gioco, sia dalle proprie attitudini, tecnico-tattiche, che non consentono poi, al singolo calciatore, prestazioni sufficienti alle proprie caratteristiche.

Uno su tutti, l’autore del gol, Giacomo Raspadori, che ha sì consentito agli azzurri di battere lo Spezia, ma non incidendo mai nel gioco offensivo, perché precluso da una posizione non consona alle proprie caratteristiche

L’equivoco tattico…Raspadori!

Se noi rammentiamo come giocasse nel Sassuolo, ci renderemo conto che, come punta centrale fa fatica, rispetto a chi ha sempre giocato con un riferimento davanti, ma soprattutto votato verso l’esterno, a piede invertito, cioe’ lato sinistro, essendo lui un destro.

Ora la dinamica dice, Simeone era la punta? Ma deve riposare, visti gli impegni,e l’infortunio di Osim Hen, quindi ci saranno molte difficoltà come lo Spezia? Ad esempio, se a Glasgow giocherà il Cholito, chi sara’ la punta a San Siro contro il Milan? Bella domanda, alla quale solo il tecnico puo’ dare una risposta, fatto sta che in quel ruolo, Raspadori fa fatica!

Spalletti, Ed il turnover “scientifico”

Ma a prescindere da tutto, il turnover deve essere fatto con un certo criterio, ed i calciatori in forma in quel momento, non possono essere assenti,rispetto ai sostituti, che giocando anche in ruoli meno consoni alle loro caratteristiche, mostrano anche una forma ancora approssimativa, ed e chiaro che poi le due cose, portano alla gara di ieri, che si stava indirizzando sullo 0a0, ma per fortuna poi le cose son cambiate

Vincere le gare in modo diciamo “sporco” puo’ essere sinonimo di anno fortunato, e nel calcio, il fattore “c” puo’ essere determinante, ma se noi andiamo a guardare la roda del Napoli, ci rendiamo conto che forse, per esempio, un Gaetano poteva essere più utile di Ndombele al posto di Lobotka, oppure partire con Simeone ,e poi inserire Raspadori, nel momento di poca freschezza spezzina.

E chiaro che con i se e i ma , non si va da nessuna, parte, ma ci si augura, che anche quando il tecnico, abbia in mente turnover scientifici, abbia sempre la stessa fortuna che ieri ha regalato 3 punti importanti agli azzurri, ma non deve più parlare di mentalita’ in conferenza stampa, soprattutto dopo il Liverpool, perche e certo, nella confusione tattica di snaturare le caratteristiche dei propri calciatori, ne mostra limiti tattici, che come lo scorso anno, possono essere davvero incisivi ai fini del risultato finale.Ricordando sempre che un bravo allenatore, sfrutta al massimo le caratteristiche dei propri calciatori, senza snaturarne le prestazioni.

