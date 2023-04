Spalletti “minaccia” il Maradona

Nonostante le mancanze di Osimhen e Simeone, Raspadori tenuto in panchina ed Elmas inventato falso nuevo, con una squadra definita dallo stesso Spalletti “sensibile”, il Napoli, pur perdendo a Milano per 1-0, esce dal Meazza con la convinzione che la qualificazione è abbondantemente alla portata. Tornerà Osimhen 100%, ha detto lo stesso Spalletti ed il modo con cui la squadra ha tenuto il campo, da ottime indicazioni per i 180 minuti complessivi.

Bicchiere mezzo pieno pur partendo con un minimo gap. Se non una pianura, una salita leggera. Di terza categoria si direbbe nel ciclismo professionista.

Tutto insomma più dolce di quanto direbbe il risultato.

“Se sentirò il Maradona contestare, lascio la panchina e vado a casa. La squadra è stata presa in ostaggio…”

Parola di Luciano Spalletti. A domanda diretta ha così risposto. Proprio non ha accettato il momento di ribellione del pubblico.

È una minaccia la soluzione alla questione?

È sempre uno “show” la conferenza stampa di Luciano. A volte più della gara. A volte piena di spunti, a volte stucchevole e fuori luogo. Onestamente questa uscita è davvero fuori luogo. Certe parole hanno un senso ed un significato profondo, andrebbero utilizzate con maggiore lucidità. Maggiore responsabilità.

Attento Mister, abbiamo tutti da migliorare.

