Spalletti, Michael J. Fox ed il segreto del successo

Chi ha potuto vivere gli anni 80, ha conosciuto cose che oggi molti rimpiangono. Il tempo era più intenso e probabilmente anche i desideri lo erano. Meno piattaforme, meno virtualità e tanti posti fisici in cui realmente incontrarsi. C’erano i cinema. Oggi sembrano musei.

I film erano pieni di sogni, desideri e spesso vittorie.

Imprese riuscite. Proprio come quella che sta disegnando il Napoli di Spalletti. Il Napoli 5.0.

Il cammino di questa squadra ed il suo allenatore somigliano sempre più ad un film con un grande attore.

Il segreto del mio successo. Attore protagonista Micheal J. Fox.

La storia di un giovane studente, uscito ricco di desideri dal percorso universitario, partito dalla campagna americana e catapultato nella City. New York. Una grande azienda, una company ed un posto da fattorino.

Una scalata da compiere. Un sogno in pieno stile a stelle e strisce.

Tutto è possibile.

Il diritto alla Felicità scrive la Costituzione americana. Il desiderio della realizzazione.

Spalletti ha trovato Napoli. Il Napoli ha trovato Spalletti.

Parti differenti eppur complementari di un “gioco” unico.

Si sono scoperti poco a poco. Più che passione, è nato un sentimento maturo. Intelligente. Condivisione di intenti.

Il segreto del successo.

