Spalletti: Mi aspetto un Napoli che comanda la partita.

Questo il messaggio preciso, del tecnico del Napoli, nella conferenza stampa di Champions League. Vuole una squadra che resti se stessa, come sta facendo in campionato. Queste le sue parole:

“Conosco bene i miei calciatori, mi aspetto che sappiano interpretare bene la partita. L’Eintracht ha più esperienza di noi, nelle gare da dentro o fuori. Ci siamo preparati anche in campionato, come fossero partite da dentro o fuori. Senza pensare al margine di vantaggio”

Il Napoli è stato definito, da molti addetti ai lavori anti italiano. Gli chiedono se è d’accordo con questa opinione:

“Anche le squadre che giocano in Europa, hanno dei momenti in cui concedono campo all’avversario. Come L’Eintracht sa ripiegarsi e ripartire, non tutte fanno la partita solo nell’altra metà campo”

Tanti complimenti in ogni caso, per il Mister azzurro, arrivano da tutta Europa. Il tecnico di Certaldo, non vuole abbassare la guardia, di un centimetro:

“Non mi fido dei complimenti. Ad inizio campionato, non ci davano tra le prime quattro. Meglio non fidarsi, poi altrimenti ci si rimane male. La penso come Glasner, abbiamo il 50% di possibilità, di passare il turno. Con la vittoria in Europa League dello scorso anno, l’Eintracht ha acquisito molta esperienza”

Poi il pensiero, inevitabilmente va su Kvaratskhelia e Osimhen, gli attaccanti che stanno ammazzando il campionato.

Saranno devastanti anche in Champions?

“Da un punto di vista di maturità, Osimhen appena ha sentito un problema, ha chiesto la sostituzione, contro il Sassuolo. È un segnale di crescita. Sia Kvaratskhelia che Osimhen, sono ragazzi molto giovani, che devono essere ancora plasmati. Domani sera sapranno interpretare bene la partita, vedremo le loro classiche giocate”

Spalletti ha sempre detto, che una partita è una scatola da riempire. Di cosa riempirà la scatola domani sera?

“Non possiamo chiedere a tutti i calciatori le stesse cose, ognuno ha la sua scatola di cose da portare. A livello generale, mi aspetto che il Napoli, prenda la partita in mano e comandi la partita”

La stampa tedesca, gli chiede cosa ne pensa del tecnico, dell’Eintracht Francoforte:

“Glasner lo conosco bene, dai tempi che allenatore lo Zenit. Lo rispetto molto, da quando ha vinto l’Europa League, siamo andati a vederlo. È un allenatore moderno, le sue squadre giocano corte. Sanno ripartire negli spazi stretti, stanno facendo un ottimo campionato”

È l’Eintracht una squadra temibile?

“È un avversario da cui c’è da imparare. Abbiamo degli osservatori, che vanno a riportare le cose migliori dalle squadre europee, la squadra di Glasner l’abbiamo osservata spesso”

Tra le possibili alternative, ci sono quelle sulle fasce. Domani vedremo Mario Rui o Olivera, sulla sinistra?

“Il livello di tutta la rosa è molto alto, per cui nella lunghezza di un campionato, si utilizzano tutti i calciatori possibile. Abbiamo tante coppie di giocatori, che posso alternare. Mario e Olivera sono una coppia di queste, ognuno con caratteristiche e qualità diverse”

Nessuna indiscrezione, dunque sui possibili titolari. La certezza è che il Napoli, vuole continuare a fare il Napoli, anche in Europa.

