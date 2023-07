Spalletti: Mai parlato di anno sabbatico!

In occasione di una festa organizzata in suo onore, nella sua Certaldo, l’ex tecnico del Napoli, torna a parlare del suo futuro:

“Ve lo siete inventato voi e lo portate avanti voi. Ho detto che avevo bisogno di tirare il fiato e delle cose da sistemare. Mi ci vuole un po’ di tempo, poi vedrò quello che mi passa davanti e valuterò le cose di cui ho bisogno. Avevo bisogno di stare fermo e imparare da altri allenatori. Ma il concetto di anno sabbatico non mi assomiglia. Non posso dire se l’anno prossimo rientrerò. Le esigenze cambiano, si viene attratti da altre cose. Sarò fermo sicuramente fino all’anno nuovo, poi si vede come mi sento io. Se ami una cosa come hai amato Napoli, poi è difficile.”

Ad onor del vero, sembra un po’ una ritrattazione rispetto a quanto detto, subito dopo la conclusione del campionato. Il tecnico toscano, nelle sue parole, apre ad altre eventuali possibilità:

“Ci vuole sempre la passione del gioco, del pallone. Non è detto che si vada a cercare cose eccezionali. Mi serve emozionarmi, cerco il sentimento. A Napoli mi hanno dato una gioia immensa, nonostante sia grande la cosa che abbiamo fatto, non c’è grandezza che possa meritare la gioia che mi hanno dato. Impossibile ricambiare la gioia che mi hanno dato, difenderò sempre il Napoli”

Una botta al cerchio e uno alla botte, in poche parole. Al di là dei panegirici del tecnico, la sensazione è che qualcosa sotto traccia ci sia. Una panchina che alcuni non escludono, possa essere quella bianconera. Ora che c’è Giuntoli la strada sembra spianata. Spalletti gira intorno alla domanda:

“E’ chiaro che quando si vuole bene a qualcosa, bisogna dare ascolto al sentimento. Non si può fare un torto a chi ti vuole bene. È una domanda troppo difficile da rispondere ora. Chi dice che andrò alla Juventus perché ora c’è Giuntoli, fa un’equazione da poverissimi, da chi non ha argomenti”

Nel dubbio una frecciatina ad Allegri la invia. Visto che il tecnico livornese ha sempre parlato di calcio semplice, Spalletti lo sottolinea:

“Il calcio è facile lo abbiamo imparato e lo sanno dire tutti. La gente vuol sentire qualcosa di diverso, per scegliere se si vuole qualcosa di moderno e innovativo. Bisogna portarsi dietro le cose dei grandi calciatori, Vialli, Mancini, Totti, Baggio, poi però c’è il lavoro. L’esecutività di altri calciatori, che sono riusciti a fare cose straordinarie, pur non avendo quelle doti”

Una cosa è sicura, potrà non essere quella bianconera, ma è certo che Luciano lo vedremo presto, su una nuova panchina.

Alla faccia dell’anno sabbatico.

