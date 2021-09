Spalletti: “L’Europa League ci permette di fare esperienza. Occhio allo Spartak”

Nella consueta conferenza stampa della vigilia di Europa League, Luciano Spalletti ha anticipato alcune novità nella formazione che opporrà allo Spartak Mosca. Qualcosa cambierà nel Napoli, pur non volendo trascurare l’insidioso impegno di Coppa.

“Lo Spartak ha perso la prima partita in casa, immeritata, hanno sbagliato diversi gol. Per loro è questa la partita per rimanere dentro. In Russia tengono tanto al confronto con gli altri club europei. Per loro non esiste prendere sottogamba una competizione, soprattutto quando ci sono squadre italiane di mezzo. A lottare sono i più forti di tutti, sono abituati anche dalle difficoltà sociali, la mettono su un piano sempre di lotta. Nella disponibilità al sacrificio non hanno nulla da imparare”.

Sulla scorta di queste considerazioni, Spalletti assicura che la squadra non prenderà sottogamba l’impegno serale

“Questa per noi è una competizione importante, che ci permette di fare esperienza e migliorare il nostro calcio. Nel nostro girone ci sono squadre di tutto rispetto: conosco bene la potenza dello Spartak Mosca…”.

L’allenatore toscano è stato sin troppo onesto, nel motivare le scelte di formazione.

“È chiaro che tutto verrà fatto anche in funzione della prossima gara di campionato, che giocheremo a Firenze. Risparmierò 3-4 giocatori per averli freschi domenica. Ma potremmo cambiarli anche tutti e undici perché abbiamo una rosa di tutto rispetto e una competizione di questo livello potrebbe comportare delle complicazioni se non fosse così. Lozano? È un ragazzo splendido, si trova benissimo in questo gruppo. Ha ritardato il miglioramento della condizione a causa dell’infortunio che ha subito in nazionale. Ora lo vedo sorridente e motivato. Come Osimhen, questo napoletano è il loro ambiente giusto…”.

In ogni caso, non è immaginabile nemmeno lontanamente il ricorso ad un turnover totale.

“Si verrebbero a perdere delle conoscenze che ci sono già, meglio fare le cose gradualmente. Imprescindibili? Il Comandante e il Capitano (sorride riferendosi a Koulibaly e Insigne, ndr) – ma anche tutti i calciatori che sanno annusare il pericolo prima. Il Dio del calcio punisce sempre quelli che vanno in campo con presunzione. Il rispetto è assoluto, si va a giocare volendo assolutamente vincere una partita che sappiamo sarà difficilissima, contro una squadra attrezzata e vogliosa di ribaltare il risultato della prima gara“.

Nel corso della partita potrebbe esserci spazio anche per Dries Mertens, ormai pienamente recuperato.

“Sono stati fatti allenamenti personalizzati, perché Sinatti è un preparatore attento ai dettagli. E poi c’è stata la disponibilità dei ragazzi, che si impegnano pur lavorando da soli. Per domani sono tutti pronti, l’unico che resterà fuori è Ghoulam che non è in lista. Però, quando abbiamo deciso di non prendere il terzino sinistro, si è pensato al suo recupero…”.

Spalletti non si tira certamente indietro, e risponde al fuoco di fila delle domande, facendo anche il punto sul momento che sta attraversando il suo Napoli.

“Dobbiamo migliorare in qualcosa, dare la continuità al gioco e ai risultati di partita in partita. Se si prende in esame l’ultima gara giocata. Mentre prima con due gol diventava un risultato difficile da ribaltare, ora penso che l’innovazione delle di 5 sostituzioni abbia allungato la vita alla partita. E di conseguenza per essere al sicuro bisogno fare tre gol. Avremmo dovuto sfruttare meglio certe situazioni, ne ho parlato con la squadra…”.

Il tecnico dei partenopei ha spiegato poi le sue personalissime convinzioni circa lo spettacolo offerto finora dal campionato.

“Molto dipende dai giovani allenatori che stanno tentando di avvicinare il nostro calcio a quello europeo. Si prova a pressare alto, a costruire dal basso e a guardare al possesso palla!”.

A proposito di Europa, il calcio prodotto in questo scorcio iniziale di stagione dagli azzurri è stato indubbiamente qualitativamente superiore alla concorrenza. Suscitando così un rinnovato entusiasmo nell’ambiente.

“Napoli e il Napoli stanno benissimo insieme. Il contatto diretto è più facile averlo portando la gente allo stadio. Il Maradona fa un certo effetto anche quando è vuoto. Io mi diverto quando vinco. Sono un po’ contadino e per noi contadini sognare non è mai consentito, dobbiamo preoccuparci del raccolto del giorno“.

