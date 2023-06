Spalletti: “Lascio perché ho dato tutto”

Conferenza stampa conclusiva, del tecnico di Certaldo, alla vigilia dell’ultima partita di campionato. Si parla ovviamente, della sua scelta e delle motivazioni, emerse nell’ultimo incontro col Presidente:

“In quella cena con De Laurentiis, abbiamo sistemato tutto in un quarto d’ora. Siamo stati lucidi nel concludere quello che era il motivo dell’incontro. Non sono uno che cambia idea facilmente, quando prendo una decisione. Probabilmente mi faccio del male da solo, ma non lascio perché ho smesso di amare. Lascio perché ho amato e ho dato tutto”

Poi un riassunto di questi due anni, da un punto di vista tattico e di gruppo:

“La mia idea di calcio è quella di far capire ai calciatori, anche di fare da soli. All’inizio non andavano bene le nostre marcature, ci volevano delle mezze marcature. I calciatori sono stati bravissimi ad interpretare le giuste vie di mezzo, fra marcatore e zonista. Al momento abbiamo il miglior attacco e la miglior difesa, abbiamo un buon margine di distanza”

Il rapporto con la squadra, l’arma vincente di questa stagione :

“La squadra mi ha fatto un regalo, ci siamo abbracciati. Una cosa difficile da superare, pensi se hai fatto bene o male a prendere questa decisione. Immaginarmi lontano da questa città è difficile. Il cuore dice di restare, perché lasci una squadra fortissima. Ma l’amore di ciò che mi circonda, mi ha dato la forza per accettare la decisione presa”

L’ultimo abbraccio con De Laurentiis, durante la premiazione ieri a Castel Volturno, del piede di Diego, rientra nei temi della conferenza:

“Non voglio che ci sia divisione tra noi. Nessuno dei due deve annullare l’altro, abbiamo lavorato benissimo insieme. Il senso dell’abbraccio era quello”

Ultima partita, ultimi allenamenti, l’entusiasmo però è sempre lo stesso. Il Mister è consapevole che questo gruppo ha un grande futuro:

“Un gruppo di calciatori che sono amici, squadra giovane che ha grandi qualità. Ha margine per costruire ancora altre cose”

Cosa porta via da Napoli?

“Un pattino per il mare, un cavallo che mi ricorda i calciatori che hanno trottato, un crocefisso per la fede”

Soprattutto tante le cose che lascerà, nel cuore dei napoletani un vuoto, difficilmente colmabile.

