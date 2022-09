Spalletti, La pressione proprio non piace!

Luciano Spalletti, e quella “pressione” che proprio non va giu’, in campo e fuori, al tecnico di Certaldo, che ancora una volta, ad una domanda lecita di un cronista presente alla conferenza stampa di ieri, non riesce a nascondere un malessere personale nei confronti di una critica, ma la domanda e’ sembrata tecnica, che a lui proprio non vuole accettare.

La domanda in questione , che il cronista ha posto al tecnico è stata la seguente: “ “Ha sempre parlato di equilibrio, ma per vedere Mertens e Osimhen assieme abbiamo aspettato la 35esima giornata. Raspadori invece l’ha convinta dopo dieci allenamenti?”…A vostro dire, questa e’ una domanda polemica, oppure si rifa’ ad affermazioni che lo scorso anno, lo stesso tecnico asseriva ogni volta che gli si proponeva l’argomento?

Fatto sta, che il tecnico del Napoli, evidentemente, ha visto qualcosa di provocatorio, e ha risposto così: ““Non le voglio rispondere male… nella passata stagione se non c’era Mertens in quella posizione, hanno giocato tante volte Zielinski o Elmas. Non c’era Dries che per la fase offensiva aveva maggiore qualità degli altri due. Abbiamo vinto nove partite di fila ed anche in quel caso si posiziona uno come trequarti ed uno più mediano. Noi abbiamo bravi giocatori che devono conoscersi. Questo nuovo ciclo deve fare un po’ di rodaggio. Per scaldarsi in inverno bisogna preparare ora la legna”,

Trincerarsi, ed evidentemente , eludendo la risposta, mostrando disagio, e soprattutto, una vena “narcisista”, fa capire che , se c’e’ ne fosse stato bisogno, i rapporti interpersonali, tra tecnico ed il calciatore Mertens, probabilmente non erano così in simbiosi come si puo credere, anche perche’, ed i fatti lo confermano, le caratteristiche di Raspadori, non si sposano con quelle di Mertens, senza dimenticare che Zielinski, lo scorso anno un vero e proprio automa, non dava le stesse garanzie del belga, e su Jack, che al Sassuolo giocava da esterno alto a sinistra e qualche volta punta, non garantisce lo stesso lavoro rispetto al giocare da esterno sinistro, ad esempio spostando Kwara vicino ad Osimhen

Ma la tattica spetta al tecnico, il notiziare, che al sig Spalletti non piace, spetta a noi, giudicando i fatti, i quali portano sempre allo stesso problema, il turnover va bene, giocando soprattutto ogni tre giorni e far avere minutaggio ai nuovi, ma ci vuole criterio, e soprattutto, se si parla sempre di equilibrio, non e poi cosi difficile ammettere, che il modulo migliore, e sfruttare al massimo le caratteristiche di ogni calciatore a propria disposizione, questo e il lavoro che deve svolgere un allenatore, soprattutto quando un gruppo deve ricominciare tutto da capo! Sperando che mister Spalletti, alla prossima domanda, risponda male…ma risponda…anche per dare equilibrio alla propria reazione!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati