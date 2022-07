Spalletti, la domanda lo fa’… irritare!

Luciano Spalletti, ritorna con il suo aplomb,a parlare con i cronisti, nel ritiro di Dimaro, nella prima conferenza stampa del Napoli

Avevamo già evidenziato in precedenza alcune delle sue dichiarazioni a proposito di Meret, oltre che la polemica di Politano, che ha chiesto la cessione, ma che a breve sara’ in ritiro a disposizione del tecnico.

Vi ‘e’ però’, su domanda specifica posta dai colleghi presenti, una risposta da parte del tecnico sembrata “forzata” quanto “Infastidita“, ma riprendiamola e capiremo insieme.

Spalletti “irritato” alla domanda sul recente passato

“Si dimentica da dove siamo partiti quando si dice occasione persa. Se uno ha una realtà di commento nell’andata a valutare quello che è stato il lavoro della squadra si vede che si tratta di un lavoro eccezionale. Abbiamo fatto bene dall’inizio, andando in Champions League. L’anno scorso si parlava solo del Verona, del non essere andati in Champions League. Quest’anno invece si parla solo dello Scudetto mancato. C’è un po’ da essere obiettivi e cauti nelle valutazioni perché poi ci sono anche altre squadre che vogliono arrivare in Champions e vincere il campionato, che si sono attrezzate. Si parte in maniera corretta, mano nella mano tutti insieme, per poi andare a valutare quella che sarà la nostra qualità“.

Beh, sinceramente, una risposta che sa di “Stucchevole”, quanto voler evitare la verita’.Il traguardo Champions e Straordinario,e non v’e’ dubbio su questo, ma non si puo’ parlare di passato, riferimento al suo predecessore, quando il futuro stava lì, ad un passo, e perso, certamente per limiti tecnici sotto il profilo prettamente mentale, ma no si puo’ non ammettere ed evidenziare errori tattici, che sono stati commessi nelle gare piu’ delicate, soprattutto davanti al proprio pubblico, ma come si dice dalle nostre parti, damm’a tutt’e part, ma no ngapa’! Complimenti a iosa per la Champions, ma la critica costruttiva aiuta a crescere!

