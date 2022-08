Spalletti, la conferenza da…”Brecciolini!”

Il Napoli della “rivoluzione” parte sicuramente da un punto fermo, Luciano Spalletti. A lui il compito di rimodellare il nuovo, per far dimenticare il vecchio. E si potrebbe asserire, come realta’ dice, che la prima di campionato ha consegnato, al di la’ del risultato, un Napoli più, passatemi il termine…cazzuto!, mostrando piu’ personalita’ e padronanza nei propri mezzi

E chiaro che non bisogna esaltarsi piu’ di tanto, vista la prima di campionato, e soprattutto un Verona senza identita’, ma questo pero’, e anche da imputare alla prova del Napoli, che con pazienza e buona fluidita’ nella manovra, ha praticamente annientato gli scaligeri, reagendo anche con carattere, al momentaneo pareggio immediato nella ripresa da parte della squadra di Cioffi

Ed a tutto questo, il tecnico Spalletti, ha voluto rispondere in conferenza stampa, il quale, dopo un rito ricco di tensione, dopo il sontuoso 5 a 2 del Bentegodi, si e’ tolto i cosiddetti “sassolini dalla scarpa”, su coloro i quali dubitavano di questa rosa, rispetto a chi non ne faceva piu’ parte.

L’allenatore ha subito messo in risalto i due nuovi, Kim e Kvara anche se su quet’ultimo, ha subito esordito sulle difficoltà d’impatto e sulla sua voglia di far bene da parte del Georgiano, ed il gol e stato importante, ma e uscito dal campo con crampi proprio per la troppa tensione

Mentre su Kim si espresso qualificando la sua prova mostruosa, tanto da fargli affermare che gli ricordasse proprio il comandante Koulibaly!…Forse trasportato troppo dal momento

Oltre che sottolineare, che il Napoli sa vincere, anche con chi non vuol giocare con questa squadra! Il riferimento era chiaramente diretto all’ assente ingiustificato, visto che e’ ancora un calciatore azzurro, lo spagnolo Fabian Ruiz, che dovrebbe passare, a breve al club del Psg

Insomma uno Spalletti caricato a pallettoni, voglioso di dimostrare ai detrattori, che il Napoli non e ‘ una squadra di bassa classifica, ma che dirà’ la sua in tutte le competizioni a cui partecipera’!…Buona la prima, come si suol dire, e se son rose…certamente fioriranno!

