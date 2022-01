Spalletti-Insigne: Il “patto” di fedelta’ fino alla fine.

Lorenzo Insigne, con la “valigia”pronta, ma con cuore e testa alla gara contro la Juventus e non solo!. E’ chiaro che per un calciatore non e’ semplice sapere che il tuo percorso, soprattutto poi se da capitano, sia giunto al termine, infatti a fine Giugno le strade si divideranno, ed il “magnifico ” si aggreghera’ alla sua nuova squadra, il Toronto,che milita nella MLS Americana, allenata da Bob Bradley. Ma rifacendoci ad alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, si deve sottolineare senza alcun dubbio, la professionalita’ del calciatore, dove sicuramente non lesinera’ grande impegno, per regalare grandi traguardi ai suoi oprmai ex tifosi, oltre che rispettare compagni ed allenatore, con il quale si sa abbia un rapporto di reciproca stima. A tal proposito, sempre riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due abbiano avuto un dialogo sull’ argomento, dove hanno cementato il cosiddetto “Patto” di fedelta‘ fino al termine della stagione, ve ne riportiamo lo stralcio con il quale ne capirete l’importanza per il seguito della stagione della squadra azzurra. “Ha parlato direttamente con Spalletti, ribadendogli di essere pronto a dare il massimo al di là delle scelte future. Il tecnico ha a sua volta sottolineato di contare sempre su di lui”.

