Spalletti in conferenza: “Il Napoli avrà un futuro importante…”

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti non ha voluto svelare il suo futuro ma non è parso così spaventato dall’idea di ripartire alla guida degli azzurri

E’ più difficile vincere o ripetersi?

“Per me è più difficile partire come squadra che parte ottava che una squadra come adesso, lavorata, a posto da ogni punto di vista. Il Napoli avrà un futuro importante, sono stati fatti passi concreti. E’ più facile lavorare ora che quando sono arrivato (indicando la casacca col coro dei tifosi, ndr)”.

Questo gruppo ha espresso il massimo del suo potenziale?

“E’ sempre difficile dirlo, sicuramente come possibilità di metterci le mani ed ambire è una rosa perfetta, sono tutti giovani e nel calcio che hanno espresso hanno fatto vedere cosa hanno ed è leggibile dove migliorare qualcosa, è un casino come quando sono arrivato… si parlava di tutti, in tutta la rosa c’erano pochissimi punti fermi, ma ci sono giocatori fantastici. Pure il presidente ha parlato di grande futuro, mi pare abbia detto che ha ambizioni Champions e lui l’ha portata da zero fin qui”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati